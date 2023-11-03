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Казахстанцы жалуются на недолив топлива на АЗС: что ответили в Минторговли

Просмотров:96 Опубликовано: Сегодня, 16:38
Казахстанцы жалуются на недолив топлива на АЗС: что ответили в Минторговли
Фото: Радмир Фахрутдинов/Liter.kz
Председатель Комитета технического регулирования и метрологии Куаныш Еликбаев прокомментировал на брифинге в СЦК жалобы казахстанцев на недолив газозаправочных станций, передает Liter.kz.

В Жамбылской области провели внеплановую проверку АЗС ТОО "Тан" и выявили, что эксплуатируемые ТРК не были оценены на достоверность измерений отпуска потребителям топлива. На ТОО наложили штраф в размере 534 тысяч тенге и выдали предписание об устранении выявленных нарушений.

В Акмолинской области в ГЗС ТОО "Шерол 2017″ установки заправки сжиженным газом могли указывать недостоверные результаты измерений при отпуске газа потребителям. Аналогично — в Костанайской области.

Атырауский филиал ТОО Sinooil привлекли к адмответственности на сумму 1 035 тысяч тенге и запретили выпуск в обращение моторного масла до устранения выявленных нарушений. Речь идет об отсутствии информации на государственном языке.

В Актюбинской области проверили 113 заправочных станций по реализации сжиженного нефтяного газа. Только на двух из них были поверенные газораздаточные колонки, остальным 111 направили рекомендации об устранении нарушений (98%).

Сходные нарушения выявили в Шымкентском филиале "КазТрансГаз Аймак". Несколько десятков тысяч импортированных средств измерений — приборов учета газа (около 65 тысяч) не были оценены. Филиал оштрафовали на сумму около пяти миллионов тенге: по ускоренной процедуре оплачено 50%, предписание исполнено — средства учета поверены.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Ingul
 Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 17:03
А кто у нас будет проверять, каждый раз на разных заправках на 100 км. разные показания, от 20 до 30 литров.
 
 

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