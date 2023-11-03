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Эрдоган подарил Токаеву электромобиль

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:18
Эрдоган подарил Токаеву электромобиль
Кадр из видео
Главе государства Касым-Жомарту Токаеву вручили ключи от турецкого электромобиля TOGG, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, принявшим участие в десятом саммите Организации тюркских государств.

В знак уважения Реджеп Тайип Эрдоган подарил Главе нашего государства электромобиль TOGG турецкого производства. Лидер Турции лично показал Касым-Жомарту Токаеву новый электрокар", - говорится в сообщении.


Отмечается, что Президент Казахстана выразил благодарность и поздравил своего коллегу с успешным запуском серийного производства электромобилей.

Эрдоган подарил Токаеву электромобиль


Источник: tengrinews.kz
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