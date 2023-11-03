Эрдоган подарил Токаеву электромобиль

В знак уважения Реджеп Тайип Эрдоган подарил Главе нашего государства электромобиль TOGG турецкого производства. Лидер Турции лично показал Касым-Жомарту Токаеву новый электрокар", - говорится в сообщении.

Главе государства Касым-Жомарту Токаеву вручили ключи от турецкого электромобиля TOGG, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды."Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, принявшим участие в десятом саммите Организации тюркских государств.Отмечается, что Президент Казахстана выразил благодарность и поздравил своего коллегу с успешным запуском серийного производства электромобилей.