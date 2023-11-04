Алихан Смаилов прибыл с рабочим визитом в Китай: о чем будут переговоры

"По поручению Главы государства премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику", - говорится в сообщении пресс-службы.

"В Шанхае премьер-министр также примет участие в открытии 6-й Китайской международной импортной выставки и совместно с главами делегаций других стран ознакомится с представленными на ней национальными павильонами", - добавили в пресс-службе премьер-министра Казахстана.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с рабочим визитом в Китай, передает корреспондент Tengrinews.kz.В ходе переговоров Алихана Смаилова с премьером государственного совета КНР Ли Цяном планируется обсуждение широкого круга вопросов торгово-экономического сотрудничества.Ранее МИД Казахстана подтвердил дату старта безвиза Казахстана с Китаем. Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики, подписанное 17 мая 2023 года в Сиане (КНР), вступает в силу с 10 ноября 2023 года.