"Сейчас мы не можем назвать компанию, но это будет отечественный инвестор, который купит предприятие по рыночной стоимости. Этот инвестор присутствовал на встрече Касым-Жомарта Токаева с бизнесом в сентябре", - сказал Роман Скляр.

"Залповые инвестиции составят более одного миллиарда долларов", – сказал он.

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр на брифинге в правительстве рассказал, что "АрселорМиталл Темиртау" выкупит казахстанский инвестор, сообщает Zakon.kz.Он отметил, что в первую очередь будут следить, чтобы он инвестировал в промышленную безопасность.Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиталл Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года в 02:33. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46 шахтеров.После ЧП в шахте им. Костенко глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Затем в правительстве заявили, что уже достигли предварительной договоренности с акционерами АМТ, а также отметили, что "завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана". Позднее "АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана.31 октября глава правительства Алихан Смаилов сообщил о завершении сделки по передаче АМТ в пользу Казахстана.Ранее стало известно, что новый инвестор должен будет вложить в модернизацию АО "АрселорМиталл Темиртау" 3 млрд долларов.