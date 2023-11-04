Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 04 Ноября
+15...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 465.14 KZT
  • €1 = 495.14 KZT
  • 1 RUB = 5.01 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Из-за скачка напряжения "сгорели" электроприборы. Кто должен отвечать?

Просмотров:492 Опубликовано: Сегодня, 16:07
Из-за скачка напряжения "сгорели" электроприборы. Кто должен отвечать?
Изображение от Freepik
В конце октября в Астане случился масштабный блэкаут. После того, как подачу электроэнергии возобновили, некоторых горожан ждал неприятный "сюрприз" в виде сгоревших лампочек, электроприборов, а иногда даже общедомовых устройств, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На редакционный номер WhatsApp поступило обращение от имени жителей столичного ЖК. Как говорится в обращении, из-за перепадов напряжения вышли из строя несколько насосов в подвале.

"Оборудование дорогое, каждый стоит по 1,5 миллиона тенге. В нашем доме из восьми подъездов сломались два насоса. Вероятно, их можно отремонтировать, КСК сейчас занимается этим, изучает расценки. Но однозначно это из-за диких скачков напряжения во время аварии, перед самым отключением. Видео с моргающим светом в домах, на которые наложили музыку из "ужастиков", из нашего района", - написали горожане.




Как пояснил адвокат коллегии адвокатов Астаны Ринат Шарлез, потребитель имеет право требовать от энергопроизводящей, энергопередающей и энергоснабжающей организаций возмещения реального ущерба, причиненного недопоставкой или поставкой некачественной электрической энергии. Продавец электроэнергии, в свою очередь, обязан в полном объеме возместить причиненный реальный ущерб. Данный пункт прописан в типовых договорах электроснабжения, условия которых определены приказом министра энергетики Казахстана №356 от 23 октября 2017 года. Кроме того, правоотношения между потребителем электроэнергии и электроснабжающей организацией регулируются Гражданским кодексом, законом "Об электроэнергетике" и другими нормативными актами.

"Поскольку потребитель состоит в договорных отношениях с конечной энергоснабжающей организацией, то все претензии как стороне договора (продавцу) должны быть адресованы именно этой организации", - отметил адвокат.


В случае перепада напряжения и выхода из строя оборудования либо бытовой техники юрист советует потребителям предпринять следующие действия:

-незамедлительно сообщить в энергоснабжающую организацию о скачке напряжения по телефону, электронной почте либо другим контактам в социальных сетях;
-вызвать аварийную бригаду энергоснабжающей организации, произвести замеры напряжения в сети и потребовать составления соответствующего акта. При этом необходимо записать указанные действия на видео, в том числе зафиксировать отказ, если таковой последует;
-при наличии индикатора самостоятельно произвести замер напряжения в сети, сопроводив этот процесс непрерывной видеосъемкой с отражением ее даты, времени и места;
-сообщить об инциденте в общедомовой чат, собрать информацию о фактах порчи имущества у соседей;
-в произвольной форме в присутствии свидетелей (желательно соседей, представителей КСК, либо управляющей компании) составить письменный акт, в котором подробно указать место, время, обстоятельства перепада напряжения, отразить поврежденные электроприборы, указав марку, наименование, цвет, количество, а также серийные номера;
-обратиться в сервисный центр и получить заключение специалиста (акт технического осмотра) о причинах выхода из строя поврежденного электроприбора, а также возможности его ремонта и счет на оплату с указанием стоимости ремонта и замены деталей;
-направить досудебную претензию в адрес энергоснабжающей организации (продавца);
-в случае отказа в удовлетворении досудебной претензии или ее игнорирования обратиться в суд с иском по месту нахождения энергоснабжающей организации (продавца).


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика