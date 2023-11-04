Из-за скачка напряжения "сгорели" электроприборы. Кто должен отвечать?

"Оборудование дорогое, каждый стоит по 1,5 миллиона тенге. В нашем доме из восьми подъездов сломались два насоса. Вероятно, их можно отремонтировать, КСК сейчас занимается этим, изучает расценки. Но однозначно это из-за диких скачков напряжения во время аварии, перед самым отключением. Видео с моргающим светом в домах, на которые наложили музыку из "ужастиков", из нашего района", - написали горожане.

"Поскольку потребитель состоит в договорных отношениях с конечной энергоснабжающей организацией, то все претензии как стороне договора (продавцу) должны быть адресованы именно этой организации", - отметил адвокат.

В конце октября в Астане случился масштабный блэкаут. После того, как подачу электроэнергии возобновили, некоторых горожан ждал неприятный "сюрприз" в виде сгоревших лампочек, электроприборов, а иногда даже общедомовых устройств, передает корреспондент Tengrinews.kz.На редакционный номер WhatsApp поступило обращение от имени жителей столичного ЖК. Как говорится в обращении, из-за перепадов напряжения вышли из строя несколько насосов в подвале.Как пояснил адвокат коллегии адвокатов Астаны Ринат Шарлез, потребитель имеет право требовать от энергопроизводящей, энергопередающей и энергоснабжающей организаций возмещения реального ущерба, причиненного недопоставкой или поставкой некачественной электрической энергии. Продавец электроэнергии, в свою очередь, обязан в полном объеме возместить причиненный реальный ущерб. Данный пункт прописан в типовых договорах электроснабжения, условия которых определены приказом министра энергетики Казахстана №356 от 23 октября 2017 года. Кроме того, правоотношения между потребителем электроэнергии и электроснабжающей организацией регулируются Гражданским кодексом, законом "Об электроэнергетике" и другими нормативными актами.-незамедлительно сообщить в энергоснабжающую организацию о скачке напряжения по телефону, электронной почте либо другим контактам в социальных сетях;-вызвать аварийную бригаду энергоснабжающей организации, произвести замеры напряжения в сети и потребовать составления соответствующего акта. При этом необходимо записать указанные действия на видео, в том числе зафиксировать отказ, если таковой последует;-при наличии индикатора самостоятельно произвести замер напряжения в сети, сопроводив этот процесс непрерывной видеосъемкой с отражением ее даты, времени и места;-сообщить об инциденте в общедомовой чат, собрать информацию о фактах порчи имущества у соседей;-в произвольной форме в присутствии свидетелей (желательно соседей, представителей КСК, либо управляющей компании) составить письменный акт, в котором подробно указать место, время, обстоятельства перепада напряжения, отразить поврежденные электроприборы, указав марку, наименование, цвет, количество, а также серийные номера;-обратиться в сервисный центр и получить заключение специалиста (акт технического осмотра) о причинах выхода из строя поврежденного электроприбора, а также возможности его ремонта и счет на оплату с указанием стоимости ремонта и замены деталей;-направить досудебную претензию в адрес энергоснабжающей организации (продавца);-в случае отказа в удовлетворении досудебной претензии или ее игнорирования обратиться в суд с иском по месту нахождения энергоснабжающей организации (продавца).