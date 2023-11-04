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Талдыкорганец изрезал канцелярским ножом девушку: Вскрылись новые подробности

Просмотров:140 Опубликовано: Сегодня, 18:07
Талдыкорганец изрезал канцелярским ножом девушку: Вскрылись новые подробности
Кадр из видео
Появились новые подробности о случае с девушкой, которая была изрезана своим бывшим парнем в Талдыкоргане, передает корреспондент Tengrinews.kz. О действиях сотрудников органов сообщили в фонде "Немолчи".

"Фонд #НеМолчиKZ хочет придать огласке неправомерные и издевательские действия, которыми они подвергли нашу подзащитную:

-приехали в больницу уже во время ее операции и ждали ее;
-вывезли из больницы через час после реанимации и операции, когда она еще не отошла от наркоза;
-повезли в УВД, в дороге у нее была рвота, она не могла стоять и ходить;
-допрашивали и заставили подписать документ — именно заставили, потому что она не пришла в себя, во время допроса ей было плохо и опять рвало", - сообщили в фонде.


По данным общественников, медики не должны были отпускать девушку после операции и позволять сотрудникам полиции увозить ее на допрос.

"Просто представьте: вас вывезли после операции, оставили в коридоре, вы не отошли от наркоза. А вас подняли и повезли в отделение на допрос. Фонд #НеМолчиKZ требует привлечь к ответственности всех сотрудников, которые участвовали в этом эпизоде. Мы предполагаем, что данные неправомерные действия продиктованы личной заинтересованностью и мотивацией сотрудников. Мы будем ждать от Агентства по противодействию коррупции официального ответа", - говорится в заявлении.


Напомним, что в сети появилось видео с места происшествия. Парень напал на девушку и изрезал ее канцелярским ножом. Позже стало известно, что парня выпустили под домашний арест через пару дней и завели дело по статье "Хулиганство". Однако после резонанса в обществе его взяли под стражу, а дело было переквалифицировано на статью "Покушение на убийство".


Источник: Тengrinews.kz
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