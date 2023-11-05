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В Атырау компания выплатила миллиардный штраф за превышение выбросов

Просмотров:112 Опубликовано: Сегодня, 07:33
В Атырау компания выплатила миллиардный штраф за превышение выбросов
Фото: kus.com.kz
Департаментом экологии по Атырауской области проведена внеплановая проверка ТОО Karabatan Utility Solutions (KUS), передает Tengrinews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

Как сообщила пресс-служба Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, в ходе проверки было установлено, что при согласованном с Министерством экологии и природных ресурсов объемом квот на выбросы СО2 в размере 35 482 тонн фактический объем выбросов предприятия составил 743 105,874 тонны.

"Таким образом, ТОО "Karabatan Utility Solutions" осуществлял эксплуатацию квотируемой установки с превышением установленных (выделенных) объемов углеродных квот. По данному факту департаментом составлен акт и выдано предписание об устранении нарушения. Кроме того, возбуждено административное дело, предусмотренное статьей 329 КоАП", - говорится в сообщении.


Решением Специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау предприятие привлечено к административному взысканию в виде штрафа в размере семи миллиардов тенге, который взыскан в доход государства.


Источник: Tengrinews.kz
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