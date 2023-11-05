Помощник госсекретаря США посетит Казахстан, «чтобы развить успех саммита «С5+1»

«Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу посетит Казахстан, Узбекистан и Индию с 4 по 11 ноября. Помощник госсекретаря Лу возглавит делегацию США в Центральной Азии, чтобы развить успех первого президентского саммита «С5+1» на полях генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре и Региональной министерской встречи «С5+1» в октябре», - сообщает пресс-служба американского государственного департамента.

Астана. 5 ноября. КазТАГ – Помощник государственного секретаря США Дональд Лу посетит Казахстан, «чтобы развить успех саммита «С5+1», в котором принимали участие американский лидер Джо Байден и главы стран Центральной Азии, передает корреспондент агентства.Затем Лу отправится в Индию для подготовки и поддержки американо-индийского министерского диалога в формате «2+2».«Находясь в Астане, помощник госсекретаря Лу встретится с высокопоставленными должностными лицами правительства Казахстана и примет участие в Диалоге расширенного стратегического партнерства между США и Казахстаном. В ходе встречи Соединенные Штаты и Казахстан обсудят ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, включая сотрудничество в области политики и безопасности, экономическое партнерство, защиту прав человека и связи между людьми. Он также будет взаимодействовать с гражданским обществом в целях расширения прав и возможностей женщин и девочек и свободы СМИ», - сказано в сообщении.Затем Лу отправится в Ташкент, чтобы возглавить делегацию США в ходе Диалога стратегического партнерства между США и Узбекистаном.«Находясь в Казахстане и Узбекистане, делегация США подтвердит непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету, территориальной целостности и независимости Казахстана и Узбекистана», - добавили в госдепартаменте США.Напомним, саммит «С5+1», в котором принял также участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, состоялся в Нью-Йорке 20 сентября.