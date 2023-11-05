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Обнаружены древнейшие в Казахстане человеческие захоронения

Просмотров:138 Опубликовано: Сегодня, 15:09
Обнаружены древнейшие в Казахстане человеческие захоронения
© archeokz.com
Археологи обнаружили древнейшие в Казахстане человеческие захоронения. Останки двух людей исследователи нашли во время раскопок памятника Кокен, который находится в Абайской области, примерно в 80 километрах к югу от города Семей. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Археология Казахстана, передает Tengri Life со ссылкой на N+1.

Радиоуглеродный анализ кости одного человека показал, что останки датируются примерно 5471–5222 годами до нашей эры, то есть эпохой раннего неолита.

Памятник Кокен представляет собой многослойную стоянку, самые ранние находки из которой относятся к эпохе мезолита (VIII тысячелетие до нашей эры). Однако больше всего он известен как поселение и могильник эпохи бронзы.

Во время раскопок, проходивших в 2020 и 2022 годах, исследователи обнаружили под хозяйственной ямой этнографического периода (не старше нескольких столетий) двойное погребение. От одного подростка сохранилась часть черепа, а от второго юноши или молодого мужчины (не старше 20-25 лет) - посткраниальный скелет, уложенный в могильную яму на боку в скорченном положении, причем, судя по расположению костей, тело этого человека перед смертью было плотно обернуто или связано.


Никаких артефактов, относящихся к раннему неолиту, ни в могиле, ни рядом с ней археологи не обнаружили. Исследователи отметили, что образцы из парного погребения отправлены на генетический анализ, который в перспективе сможет пролить свет на происхождение этих людей.

Обнаружены древнейшие в Казахстане человеческие захоронения


Источник: Tengrinews.kz
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