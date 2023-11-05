«Уральские авиалинии» не будут летать в Казахстан

Запрет возник из-за проблем с лизингом самолета. Росавиация отозвала только часть допусков «Уральских аиалиний» – те, которые перевозчик не использовал. Авиакомпания, получившая эти допуски, не обязана выставлять флот на все доступные рейсы – перевозчик может выполнять часть доступных перелетов «в зависимости от спроса и собственных возможностей».

Росавиция передала допуски данной авиакомпании на ряд международных маршрутов другим перевозчикам, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Ведомости.Зарубежными странами, куда «Уральские авиалинии» полететь не смогут, стали Азербайджан, Узбекистан и Казахстан.Заменой в казахстанском воздушном пространстве станет авиакомпания Red Wings: она получила дополнительные допуски в Ташкент, Бухару, Стамбул, Астану и Алма-Ату. Вылеты будут производиться из Екатеринбурга и Москвы.Авиакомпании могут вернуть право летать за рубеж только после того, как «Уральские авиалинии» подпишут трехсторонний договор с Национальной лизинговой компанией.