"Продажа мяса, дешево!" В Костанае появилась новая схема мошенничества через WhatsApp

Администратор группы ответила, что в настоящее время ее запрос на приобретение фарша пока не может быть исполнен, так как в наличие его не было. Позже ей поступило сообщение с незнакомого номера о том, что она может приобрести фарш еще по более низкой цене, нежели предлагают в группе. Девушка отправила деньги на указанный номер - 13 тысяч тенге, но продукта так и не дождалась.

В Костанае мошенники начали использовать новую схему по обману горожан, предлагая им дешевое мясо и фарш, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.О факте мошенничества в полицию сообщила местная жительница. Она рассказала, что 21 октября написала сообщение в группу WhatsApp, где публикуются объявления о реализации мяса.После потери денег потерпевшая решила обратиться в полицию. По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество", проводятся необходимые следственные действия.ДП Костанайской области в очередной раз обратилось к жителям региона с просьбой быть бдительными и не доверять сомнительным сообщениям.