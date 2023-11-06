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Полицейский покончил с собой в Алматинской области

Просмотров:220 Опубликовано: Сегодня, 10:29
Полицейский покончил с собой в Алматинской области
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
Полицейский покончил с собой в Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как сообщили в областном департаменте полиции, начато тщательное расследование по факту самоубийства.

В полицию Балхашского района поступило сообщение от фельдшера больницы, что в одной из квартир районного центра 31-летний сотрудник полиции совершил суицид. Данный факт незамедлительно был зарегистрирован по статье 105, части 1 УК РК ("Доведение до самоубийства").

"У погибшего гражданина были личные проблемы в семейных отношениях, что также будет проверено в рамках расследования уголовного дела. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных проверок для обеспечения полного, всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств дела", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.


Ход расследования взят на контроль начальником областной полиции. Иная информация в рамках статьи 201 УК РК не подлежит разглашению.


Источник: Tengrinews.kz
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