"У погибшего гражданина были личные проблемы в семейных отношениях, что также будет проверено в рамках расследования уголовного дела. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных проверок для обеспечения полного, всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств дела", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Полицейский покончил с собой в Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как сообщили в областном департаменте полиции, начато тщательное расследование по факту самоубийства.В полицию Балхашского района поступило сообщение от фельдшера больницы, что в одной из квартир районного центра 31-летний сотрудник полиции совершил суицид. Данный факт незамедлительно был зарегистрирован по статье 105, части 1 УК РК ("Доведение до самоубийства").Ход расследования взят на контроль начальником областной полиции. Иная информация в рамках статьи 201 УК РК не подлежит разглашению.