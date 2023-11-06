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Смерть мобилографа "Ирины Кайратовны": названа официальная причина

Просмотров:321 Опубликовано: Сегодня, 11:26
Смерть мобилографа "Ирины Кайратовны": названа официальная причина
Кадр из видео
В управлении здравоохранения Астаны назвали официальную причину смерти 21-летнего мобилографа во время концерта группы "Ирина Кайратовна", передает корреспондент Tengrinews.kz.

В пресс-службе управления здравоохранения Астаны сообщили, что результатами судебно-медицинской экспертизы предварительная причина смерти 21-летнего мобилографа подтверждена.

"Предварительная причина смерти - острый геморрагический панкреонекроз - была подтверждена результатами токсикологического исследования", - сообщили в управлении здравоохранения Астаны в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz.


Острый геморрагический панкреонекроз - это серьезное и потенциально смертельное заболевание поджелудочной железы. Поджелудочная железа играет важную роль в пищеварении, производя ферменты и инсулин, и ее воспаление может иметь серьезные последствия.

Геморрагический панкреонекроз характеризуется воспалением, которое сопровождается кровоизлияниями в тканях железы. Это может привести к разрушению тканей поджелудочной железы и образованию некротических зон (мертвых тканей).

Напомним, мобилограф группы "Ирина Кайратовна" скоропостижно скончался 14 октября во время концерта в Астане. Молодой человек снимал диджея, который разогревал публику до начала выступления группы, внезапно потерял сознание и упал. К парню на сцене подбежали люди, стали откачивать. Потом унесли его за кулисы. Примерно через 30 минут сообщили, что мобилограф скончался. Концерт отменили.

На следующий день в столичном управлении здравоохранения сообщили, что 14 октября в 20:23 на пульт 103 поступил вызов второй категории срочности. В 20:33, когда скорая приехала на место, молодой человек уже был без сознания. Была констатирована биологическая смерть.

Группа "Ирина Кайратовна" объявила, что концерты, которые должны были пройти в Астане 14 и 15 октября, не состоятся. Музыканты выразили соболезнования родным и близким Шахназа, а также пообещали оказать всю необходимую помощь семье, а свой тур по Европе артисты решили посвятить памяти молодого человека.

Позднее медики сообщили, что предварительная причина смерти Жылкайдарова - острый геморрагический панкреонекроз.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 12:20
Откуда в таком возрасте, да еще и такое заболевание!?! Очень странно ! Ладно был бы алкоголик в вечных запоях, но тут , что то не то. Отравление ? Чем?
 
 

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