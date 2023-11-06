Смерть мобилографа "Ирины Кайратовны": названа официальная причина

"Предварительная причина смерти - острый геморрагический панкреонекроз - была подтверждена результатами токсикологического исследования", - сообщили в управлении здравоохранения Астаны в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz.

В управлении здравоохранения Астаны назвали официальную причину смерти 21-летнего мобилографа во время концерта группы "Ирина Кайратовна", передает корреспондент Tengrinews.kz.В пресс-службе управления здравоохранения Астаны сообщили, что результатами судебно-медицинской экспертизы предварительная причина смерти 21-летнего мобилографа подтверждена.Острый геморрагический панкреонекроз - это серьезное и потенциально смертельное заболевание поджелудочной железы. Поджелудочная железа играет важную роль в пищеварении, производя ферменты и инсулин, и ее воспаление может иметь серьезные последствия.Геморрагический панкреонекроз характеризуется воспалением, которое сопровождается кровоизлияниями в тканях железы. Это может привести к разрушению тканей поджелудочной железы и образованию некротических зон (мертвых тканей).Напомним, мобилограф группы "Ирина Кайратовна" скоропостижно скончался 14 октября во время концерта в Астане. Молодой человек снимал диджея, который разогревал публику до начала выступления группы, внезапно потерял сознание и упал. К парню на сцене подбежали люди, стали откачивать. Потом унесли его за кулисы. Примерно через 30 минут сообщили, что мобилограф скончался. Концерт отменили.На следующий день в столичном управлении здравоохранения сообщили, что 14 октября в 20:23 на пульт 103 поступил вызов второй категории срочности. В 20:33, когда скорая приехала на место, молодой человек уже был без сознания. Была констатирована биологическая смерть.Группа "Ирина Кайратовна" объявила, что концерты, которые должны были пройти в Астане 14 и 15 октября, не состоятся. Музыканты выразили соболезнования родным и близким Шахназа, а также пообещали оказать всю необходимую помощь семье, а свой тур по Европе артисты решили посвятить памяти молодого человека.Позднее медики сообщили, что предварительная причина смерти Жылкайдарова - острый геморрагический панкреонекроз.