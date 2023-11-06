Активы Назарбаева распродают по всему миру, а его брат признан недееспособным – источники

«По данным источников, хозяйственным обслуживанием Н.Назарбаева в Алматы занимается компания «Казахмыс». Также источники сообщают, что Назарбаев думает о переезде в Алматы, а его консильери Абай Бисембаев занимается распродажей многочисленного имущества», – сообщают источники.

«По данным источников, это фото было сделано полтора месяца назад. Болат Назарбаев тогда весил 45 кг и плохо разговаривал. Недавно была информация об инфаркте БН», – сообщает Матаев.

«Борт ранее принадлежал УДП, но в августе 2022 Airbus перешел Comlux для нужд «человека Аэропорта-университета-школ и проспектов Казахстана», – отмечено в сообщении.

Алматы. 6 ноября. КазТАГ – Активы бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева распродают по всему миру, а его брата Болата Назарбаева признали недееспособным, сообщил журналист Асет Матаев со ссылкой на свои источники.В интернете появилась семейная фотография с Болатом и Нурсултаном Назарбаевыми.Отмечено, что бывший президент летает на самолете Airbus A320 NEO VIP авиакомпании Comlux, которая принадлежит его зятю Тумиру Кулибаеву.Болат Назарбаев родился 23 марта 1953 года в селе Шамалган Карасайского района Алматинской области. С 1997 года возглавлял холдинг BN Invest. В 2016 году он основал общественный фонд «Салиқалы ұрпақ». В том же году был награжден орденом «Парасат». С именем Болата Назарбаева связывают монопольный захват активов в ряде стратегических отраслей, а также рейдерские атаки и другие действия компрометирующего характера.Ранее сообщалось о резком ухудшении состояния здоровья Болата Назарбаева.КазТАГ сообщал, что совет по управлению фондом национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Казына», который возглавляет Нурсултан Назарбаев, хотят ликвидировать.Напомним, 19 июля КазТАГ сообщал, что Назарбаев сохранил как минимум один стратегический руководящий пост, причем не абы где, а в ФНБ «Самрук-Казына», где экс- так называемый «елбасы» возглавляет совет по управлению фондом.После кровавых событий января 2022 года в Казахстане начали ставить на утрату нормативно-правовые акты, наделявшие Назарбаева различными полномочиями и статусами, способствовавшими сохранению его влияния. В числе последних таких изменений, подписание 4 июля закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования», которым Токаев одобрил лишение Назарбаева статуса главы попечительских советов структур его имени.