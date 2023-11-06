"АрселорМиттал" и Министерство промышленности сделали совместное заявление

"АрселорМиттал Темиртау" является одним из важнейших поставщиков стали на внутреннем и региональном рынках. На протяжении многих лет компания зарекомендовала себя как стратегический партнер для потребителей стали на всех выбранных рынках. Поэтому будут предприняты все усилия, для того чтобы деятельность АМТ была организована с эффективным планированием и чтобы избежать любых неудобств для ее заинтересованных сторон", - говорится в распространенном заявлении.

"Правительство Республики Казахстан и АМТ обеспечат полное продолжение бизнеса в отношении соблюдения всех прав и обязательств АМТ, включая поставочные соглашения с клиентами, прием товаров и услуг, включая услуги подрядчиков от поставщиков, обязательства перед сотрудниками. Бизнес-процессы АМТ, включая бронирование заказов, заключение контрактов, отправки, выставление счетов и заключение контрактов с поставщиками, функционируют в обычном режиме. АМТ будет продолжать поддерживать статус надежного партнера для своих клиентов и будет стремиться делать это и в будущем", - говорится в заявлении Министерства промышленности и строительства и АМТ.

В Министерстве промышленности и строительства Казахстана и компании "АрселорМиттал Темиртау" сделали совместное заявление, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение министерства.В Министерстве промышленности и строительства напомнили, что переговоры о передаче собственности "АрселорМиттал Темиртау" правительству Казахстана велись на протяжении нескольких месяцев."Недавно Правительство Республики Казахстан и "АрселорМиттал Темиртау" достигли предварительного согласия относительно будущего направления деятельности сталелитейных и горнодобывающих операций АМТ, а также ее дочерних предприятий.Стороны заверили все заинтересованные стороны АМТ, особенно ее клиентов, подрядчиков, поставщиков, что все права и обязательства, связанные с "АрселорМиттал Темиртау" (включая сталелитейный завод в Темиртау, угольное подразделение, "Оркен", дочерние предприятия, включая трубный завод в Актау и представительства в странах СНГ), будут соблюдены.В совместном заявлении говорится, что предпринимаются все усилия для поддержки семей погибших шахтеров.О взрыве на шахте имени Костенко стало известно 28 октября в восемь утра. По первоначальным данным, в лаве произошел взрыв газометана. Тогда же в "АрселорМиттал Темиртау" сообщили, что на месте без признаков жизни обнаружили тела семи рабочих. Всего на момент аварии в шахте находилось 252 человека, на поверхность успели вывести 205. В результате трагедии на шахте Костенко погибли 46 человек. Тело последнего рабочего было найдено и поднято на поверхность только 31 октября.В день ЧП Глава государства Касым-Жомарт Токаев выехал в Караганду, он выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области и поручил прекратить сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау".