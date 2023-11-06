Сколько казахстанцев находятся в секторе Газа сейчас, сообщили в МИД

"На сегодняшний день в секторе Газа находятся 76 казахстанцев, вместе с членами семей 161 человек. Посольство Казахстана в Каире ежедневно ведет переговоры с властями Египта, по пропуску наших граждан. 1 ноября из сектора Газа началась эвакуация иностранцев через пропускной пункт Рафак. Но уже 4 ноября пропуск через него остановили. Страны пропускаются через пункт в разные дни. Пропускная способность – 500 человек в день", - сообщил Смадияров на брифинге в МИД.

В Министерстве иностранных дел рассказали, сколько казахстанцев находится сейчас в секторе Газа, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров, посольствами Казахстана в Египте и Иордании поддерживается связь с гражданами, находящимися в данном районе.Напомним, 16 октября МИД знал, что в секторе Газа находятся 67 граждан Республики Казахстан с документами. И вместе с членами семей это составляло более 100 человек.Теперь известное число казахстанцев в регионе увеличилось.23 октября в Министерстве иностранных дел подтвердили гибель гражданки Казахстана в секторе Газа. Известно, что казахстанка погибли вместе с дочерью - гражданкой Палестины.