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Сколько казахстанцев находятся в секторе Газа сейчас, сообщили в МИД

Просмотров:195 Опубликовано: Сегодня, 16:09
Сколько казахстанцев находятся в секторе Газа сейчас, сообщили в МИД
Фото: un.org
В Министерстве иностранных дел рассказали, сколько казахстанцев находится сейчас в секторе Газа, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров, посольствами Казахстана в Египте и Иордании поддерживается связь с гражданами, находящимися в данном районе.

"На сегодняшний день в секторе Газа находятся 76 казахстанцев, вместе с членами семей 161 человек. Посольство Казахстана в Каире ежедневно ведет переговоры с властями Египта, по пропуску наших граждан. 1 ноября из сектора Газа началась эвакуация иностранцев через пропускной пункт Рафак. Но уже 4 ноября пропуск через него остановили. Страны пропускаются через пункт в разные дни. Пропускная способность – 500 человек в день", - сообщил Смадияров на брифинге в МИД.


Напомним, 16 октября МИД знал, что в секторе Газа находятся 67 граждан Республики Казахстан с документами. И вместе с членами семей это составляло более 100 человек.

Теперь известное число казахстанцев в регионе увеличилось.

23 октября в Министерстве иностранных дел подтвердили гибель гражданки Казахстана в секторе Газа. Известно, что казахстанка погибли вместе с дочерью - гражданкой Палестины.


Источник: Tengrinews.kz
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