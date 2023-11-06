Бетономешалка въехала в пассажирский автобус в Астане

"В 11:40 по проспекту Туран водитель грузовой автомашины (бетономешалка), нарушив дистанцию движения, допустил столкновение со стоящим на остановочном пункте №26 маршрутом. МТС получил повреждение кузова с правой стороны, разбит стеклопакет задней двери. Водитель грузового автомобиля возместил ущерб автопарку. Далее МТС направился в парк для устранения повреждений", - сообщили в CTS в ответ на запрос Tengrinews.kz.

В Астане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобетоносмесителя и пассажирского автобуса, передает корреспондент Tengrinews.kz.В соцсетях распространяется видео очевидцев, которые запечатлели последствия аварии по проспекту Туран в Астане.Как сообщили в пресс-службе City Transportation Systems (CTS), дорожно-транспортное происшествие произошло по проспекту Туран 6 ноября, пострадавших нет.Корреспондент Tengrinews.kz обратилась в департамент полиции Астаны, однако в ведомстве сообщили, что на канал "102" сообщение происшествии не поступало.