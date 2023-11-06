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Дети играли со спичками и сожгли 82 тонны сена в области Абай

Просмотров:205 Опубликовано: Сегодня, 18:12
Дети играли со спичками и сожгли 82 тонны сена в области Абай
Фото: t.me/POLICE_of_KZ
Дети играли со спичками и сожгли 82 тонны сена в области Абай, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в МВД, в одном из сел в Аксуатском районе произошел пожар: у одного из местных жителей загорелось сено.

Полицейские установили, что сено подожгли двое детей. Играя во дворе одного из домов, учащиеся местной школы решили поиграть со спичками и случайно подожгли сено.

"Ущерб, нанесенный детьми, составил четыре миллиона тенге. Теперь данную сумму должны будут восстанавливать их законные представители", - говорится в сообщении.


Как отметили в МВД, если пожар произойдет в результате безнадзорности детей с причинением кому-либо ущерба, то родители несут за это ответственность в установленном законом порядке. Досудебное расследование по статье 202 УК РК продолжается.


Источник: Tengrinews.kz
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