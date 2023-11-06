"Ущерб, нанесенный детьми, составил четыре миллиона тенге. Теперь данную сумму должны будут восстанавливать их законные представители", - говорится в сообщении.

Дети играли со спичками и сожгли 82 тонны сена в области Абай, передает Tengrinews.kz.Как сообщили в МВД, в одном из сел в Аксуатском районе произошел пожар: у одного из местных жителей загорелось сено.Полицейские установили, что сено подожгли двое детей. Играя во дворе одного из домов, учащиеся местной школы решили поиграть со спичками и случайно подожгли сено.Как отметили в МВД, если пожар произойдет в результате безнадзорности детей с причинением кому-либо ущерба, то родители несут за это ответственность в установленном законом порядке. Досудебное расследование по статье 202 УК РК продолжается.