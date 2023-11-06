Конфликт водителя и пешехода закончился трагедией в области Жетысу

В области Жетысу повздорили пешеход и водитель. Первый получил удар по лицу и в итоге скончался, передает Tengrinews.kz.
Происшествие было запечатлено на видео. На кадрах можно увидеть, как автомобиль красного цвета задевает на небольшой скорости сидящего на земле человека. Тот не стал скрывать своего возмущения, в результате чего получил от водителя удар, который, как оказалось, стал смертельным.
Вероятно, водитель сам понял, что его поступок привел к серьезным последствиям: он посадил потерявшего сознание оппонента в свою машину.
Как сообщили в департаменте полиции Жетысу, инцидент произошел 29 октября в Ушарале.
"Получивший удар по лицу 40-летний мужчина был госпитализирован в больницу, где на следующие сутки скончался в реанимационном отделении. В качестве подозреваемого задержан 35-летний местный житель, водворенный под стражу в ИВС Алакольской районной полиции", - заявили правоохранители.
Расследование проводится согласно статье 106 части 3 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.
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