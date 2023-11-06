Конфликт водителя и пешехода закончился трагедией в области Жетысу

"Получивший удар по лицу 40-летний мужчина был госпитализирован в больницу, где на следующие сутки скончался в реанимационном отделении. В качестве подозреваемого задержан 35-летний местный житель, водворенный под стражу в ИВС Алакольской районной полиции", - заявили правоохранители.

В области Жетысу повздорили пешеход и водитель. Первый получил удар по лицу и в итоге скончался, передает Tengrinews.kz.Происшествие было запечатлено на видео. На кадрах можно увидеть, как автомобиль красного цвета задевает на небольшой скорости сидящего на земле человека. Тот не стал скрывать своего возмущения, в результате чего получил от водителя удар, который, как оказалось, стал смертельным.Вероятно, водитель сам понял, что его поступок привел к серьезным последствиям: он посадил потерявшего сознание оппонента в свою машину.Как сообщили в департаменте полиции Жетысу, инцидент произошел 29 октября в Ушарале.Расследование проводится согласно статье 106 части 3 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.