Осталось меньше 2 месяцев: МВД предупредило казахстанцев

"Учитывая разовый характер легализации, информируем автовладельцев, что заявки на легализацию, поданные до 1 июля 2023 года, будут рассматриваться только до 31 декабря текущего года. На сегодняшний день вносятся соответствующие изменения в нормативные правовые акты. То есть фактически для легализации иностранных автомобилей осталось менее двух месяцев. Учитывая ограниченные сроки, призываем автовладельцев завершить процесс легализации и зарегистрировать свои транспортные средства", – сообщил заместитель начальника управления КАП МВД Казахстана Алтынбек Жамалиев.



Казахстанцев предупредили о том, что осталось менее двух месяцев до окончания легализации иностранных автомобилей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВД.В ведомстве напомнили, что по поручению Главы государства Министерством внутренних дел с 23 января по 30 июня этого года принимались заявки на легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года. При этом транспортные средства, ввезенные в страну после 1 сентября 2022 года, легализации не подлежат.По официальным данным, всего легализовано болееиностранных автомобилей.Ранее сообщалось, что казахстанских водителей, которые не легализовали иностранные авто и не прошли регистрацию, начали штрафовать.В августе этого года председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев сообщил, что более двух тысяч таких автолюбителей были оштрафованы, 1,7 тысячи авто поставлены на штрафстоянку.Напомним, легализация иностранных авто началась в Казахстане в январе 2023 года. Прием заявок завершился 1 июля. В МВД пообещали, что рассмотрят все заявки даже после завершения акции. При этом там подчеркнули, что акция была разовой и продлевать сроки легализации не планируется.