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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Осталось меньше 2 месяцев: МВД предупредило казахстанцев

Просмотров:1018 Опубликовано: Сегодня, 15:36
Осталось меньше 2 месяцев: МВД предупредило казахстанцев
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Казахстанцев предупредили о том, что осталось менее двух месяцев до окончания легализации иностранных автомобилей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВД.

В ведомстве напомнили, что по поручению Главы государства Министерством внутренних дел с 23 января по 30 июня этого года принимались заявки на легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года. При этом транспортные средства, ввезенные в страну после 1 сентября 2022 года, легализации не подлежат.

"Учитывая разовый характер легализации, информируем автовладельцев, что заявки на легализацию, поданные до 1 июля 2023 года, будут рассматриваться только до 31 декабря текущего года. На сегодняшний день вносятся соответствующие изменения в нормативные правовые акты. То есть фактически для легализации иностранных автомобилей осталось менее двух месяцев. Учитывая ограниченные сроки, призываем автовладельцев завершить процесс легализации и зарегистрировать свои транспортные средства", – сообщил заместитель начальника управления КАП МВД Казахстана Алтынбек Жамалиев.


По официальным данным, всего легализовано более 237 тысяч иностранных автомобилей.


Ранее сообщалось, что казахстанских водителей, которые не легализовали иностранные авто и не прошли регистрацию, начали штрафовать.

В августе этого года председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев сообщил, что более двух тысяч таких автолюбителей были оштрафованы, 1,7 тысячи авто поставлены на штрафстоянку.

Напомним, легализация иностранных авто началась в Казахстане в январе 2023 года. Прием заявок завершился 1 июля. В МВД пообещали, что рассмотрят все заявки даже после завершения акции. При этом там подчеркнули, что акция была разовой и продлевать сроки легализации не планируется.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 22:12
Цитата: Космос
Хватит предупреждать, отморозков на штрафстоянку по факту!

ДА!, особенно с АМ! номерами, самые ушлые нарушители ПДД, и втиральщики ни когда не стоят в очереди на светофорах, постоянно хотят влезть в наглую с боку, и тормозят где попало под носом ловя "клиентов"...

Все мы ходим под богом.
 
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  • Дизель
  • Жанар
 Космос (Посетители) Сегодня, 17:49
Хватит уже предупреждать, наводите порядок на дорогах. Процентов 30 авто ездит по городу с какими-то картонками, наклейками, фантиками вместо госномеров. Клееные-перекленные мятые, некоторые "вверх ногами" приклеены - стебаются на жолполами... Да хрен бы с ними, еслиб просто нормально и адекватно ездили, но что большинство из них вытворяют это бедствие!
Хватит предупреждать, отморозков на штрафстоянку по факту!
 
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 ladakz2023 (Посетители) Сегодня, 16:58
999-е предупреждение lol
 
 

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