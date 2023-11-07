Осталось меньше 2 месяцев: МВД предупредило казахстанцев

Казахстанцев предупредили о том, что осталось менее двух месяцев до окончания легализации иностранных автомобилей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВД.
В ведомстве напомнили, что по поручению Главы государства Министерством внутренних дел с 23 января по 30 июня этого года принимались заявки на легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года. При этом транспортные средства, ввезенные в страну после 1 сентября 2022 года, легализации не подлежат.
"Учитывая разовый характер легализации, информируем автовладельцев, что заявки на легализацию, поданные до 1 июля 2023 года, будут рассматриваться только до 31 декабря текущего года. На сегодняшний день вносятся соответствующие изменения в нормативные правовые акты. То есть фактически для легализации иностранных автомобилей осталось менее двух месяцев. Учитывая ограниченные сроки, призываем автовладельцев завершить процесс легализации и зарегистрировать свои транспортные средства", – сообщил заместитель начальника управления КАП МВД Казахстана Алтынбек Жамалиев.
По официальным данным, всего легализовано более 237 тысяч
иностранных автомобилей.
Ранее сообщалось, что казахстанских водителей, которые не легализовали иностранные авто и не прошли регистрацию, начали штрафовать.
В августе этого года председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев сообщил, что более двух тысяч таких автолюбителей были оштрафованы, 1,7 тысячи авто поставлены на штрафстоянку.
Напомним, легализация иностранных авто началась в Казахстане в январе 2023 года. Прием заявок завершился 1 июля. В МВД пообещали, что рассмотрят все заявки даже после завершения акции. При этом там подчеркнули, что акция была разовой и продлевать сроки легализации не планируется.