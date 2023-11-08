Аэропорт Астаны переходит в управление компании из ОАЭ: что изменится

"В течение года они обещают полностью разработать бизнес-план и показать в нем, сколько денег вложат в аэропорт", - пояснил Жолдасов.

"Пока этот вопрос открытый. Естественно, когда вложат большие деньги, они должны возвращаться от операционной деятельности", - добавил он.



Международный аэропорт Нурсултана Назарбаева в Астане официально начал совместную работу с компанией Terminals Holding из ОАЭ. В течение года иностранный инвестор будет управлять акциями нашей воздушной гавани, передает корреспондент Tengrinews.kz.Соглашение о сотрудничестве с Terminals Holding было подписано 18 октября во время визита премьер-министра Алихана Смаилова в Туркестанскую область. Документ преследует цель развития аэропорта в качестве мультимодального хаба. В частности, за счет инвестиций планируется капитально отремонтировать взлетно-посадочную полосу и увеличить мощность грузового терминала.Как рассказал председатель правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Ергазы Жолдасов, акции аэропорта на год передаются инвестору в доверительное управление. В течение этого времени инвестор должен изучить потенциал нашей воздушной гавани и представить план по ее дальнейшему развитию. Если стороны придут к соглашению, то договор с компанией из ОАЭ будет продлен. Сумма инвестиций пока остается неизвестной.При этом председатель правления аэропорта не исключил, что стоимость услуг в воздушной гавани может подорожать.Также Ергазы Жолдасов сообщил, что вопрос смены названия аэропорта на сегодняшний день не обсуждается.Группа компаний Terminals Holding - авиационное предприятие, обслуживающее клиентов на рынках Азии и Африки, а также связанное с портовой и промышленной компанией Abu Dhabi Ports.