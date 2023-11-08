В Казахстане могут запретить автомобилистам переходить на газ?

«Чтобы производители работали на уровне нулевой доходности. Это делается для стимулирования производства газа», − ответил министр.



«Ресурс газа ограничен. Казахстан производит его порядка 1,5 млн тонн. Рост потребления не покрывает производственные возможности», – сказал Саткалиев.



Министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что данный вопрос будет рассматриваться на уровне правительства, передает ИА «NewTimes.kz».По его словам, это вынужденная мера, которая предполагает, что в течение пяти лет в стране повысятся цены на газ для достижения уровня рентабельности.Также глава ведомства добавил, что в Казахстане будут ужесточены нормы перевода автомобиля на газ кустарным способом.Минэнерго не рекомендует переходить на автогаз, в силу ограниченности топлива и неизбежного роста цен на него. К слову, рост потребления сжиженного газа за последние 9 месяцев составил 25%. Саткалиев объяснил, что это связанно с низкой себестоимостью.Для покрытия дефицита правительство вынужденно принимать экстренные меры. Крупные участники консорциума, в частности Тенгизшевройл и КазМунайГаз перенаправят газ на внутренний рынок.