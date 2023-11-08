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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В Казахстане могут запретить автомобилистам переходить на газ?

Просмотров:390 Опубликовано: Сегодня, 12:31
В Казахстане могут запретить автомобилистам переходить на газ?
Фото с сайта tengrinews.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что данный вопрос будет рассматриваться на уровне правительства, передает ИА «NewTimes.kz».

По его словам, это вынужденная мера, которая предполагает, что в течение пяти лет в стране повысятся цены на газ для достижения уровня рентабельности.

«Чтобы производители работали на уровне нулевой доходности. Это делается для стимулирования производства газа», − ответил министр.

Также глава ведомства добавил, что в Казахстане будут ужесточены нормы перевода автомобиля на газ кустарным способом.

Минэнерго не рекомендует переходить на автогаз, в силу ограниченности топлива и неизбежного роста цен на него. К слову, рост потребления сжиженного газа за последние 9 месяцев составил 25%. Саткалиев объяснил, что это связанно с низкой себестоимостью.

«Ресурс газа ограничен. Казахстан производит его порядка 1,5 млн тонн. Рост потребления не покрывает производственные возможности», – сказал Саткалиев.

Для покрытия дефицита правительство вынужденно принимать экстренные меры. Крупные участники консорциума, в частности Тенгизшевройл и КазМунайГаз перенаправят газ на внутренний рынок.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 2 )

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Sensation (Посетители) Сегодня, 14:00
Что много говорят о дефиците газа, это нехорошо, а нельзя просто снизить экспорт газа
 
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  • kot_85
  • Sensation
  • Космос
 Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 13:32
Для покрытия дефицита правительство вынужденно принимать экстренные меры. Крупные участники консорциума, в частности Тенгизшевройл и КазМунайГаз перенаправят газ на внутренний рынок.


А можно задать вопрос? Раньше куда уходили потоки газа? Правильно за границу где газ в разы дороже и тем самым получая суперприбыль в ущерб собственного населения ничего личного только бизнес, прошлые уроки ничему не научили.
 
 

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