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Цены на мясо снизятся? Что ответил министр Куантыров

Просмотров:296 Опубликовано: Сегодня, 13:05
Цены на мясо снизятся? Что ответил министр Куантыров
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Казахстане цены на мясо могут разниться на рынке и в супермаркетах, заявил министр национальной экономики Алибек Куантыров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах Мажилиса у министра спросили, сколько, по данным Министерства национальной экономики, стоит мясо в казахстанских магазинах.

"Цены на говядину варьируются от 2,5 до 4 тысяч тенге. Они, в принципе, разные и отличаются в зависимости от регионов. Также цены на базаре и в супермаркете тоже отличаются. Нет единого (единой цены. - Прим.). Есть мясо, которое фасуется в супермаркетах. Есть дешевле, которое продается на ярмарке или на базаре", - ответил Алибек Куантыров.

Журналисты поинтересовались, будет ли снижаться цена на мясную продукцию, как прогнозируют в Министерстве сельского хозяйства.

"В целом да (будет. - Прим.), если число скота увеличивается, то и предложений больше. Но нужно учитывать, что есть вопрос инфляции и удорожания кормов. Это надо учитывать", - заявил министр.


Напомним, ранее вице-премьер Серик Жумангарин прокомментировал цены на продукты в "магазинах у дома". Он заявил, что "нормальный человек едет в выходной, закупается на рынке или в супермаркетах, где цены ниже, чем на рынках".


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Кинст (Посетители) Сегодня, 14:44
нормальный человек едет в выходной, закупается на рынке или в супермаркетах, где цены ниже, чем на рынках

Это как понять? На рынке цены дороже, но человек всё равно едет на рынок, так как там дешевле? Ответ достойный покойного В. Черномырдина - вошёл бы в коллекцию его афоризмов ))))

если число скота увеличивается, то и предложений больше. Но нужно учитывать, что есть вопрос инфляции и удорожания кормов. Это надо учитывать", - заявил министр

Ага, попробуйте сказать торговке на рынке, что цена на мясо должна быть ниже, как это сказал министр. Она в лучшем случае обзовёт тебя дураком и скажет: "так у него и покупай". И весь разговор.
 
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  • Кинст
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:57
"...если число скота увеличивается, то и предложений больше".
Ответ как в капитале К. Маркса.
 
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  • Кинст
 Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 13:35
Работать нужно господа министры а не причину икать почему да отчего.
 
 

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