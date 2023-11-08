Цены на мясо снизятся? Что ответил министр Куантыров



"В целом да (будет. - Прим.), если число скота увеличивается, то и предложений больше. Но нужно учитывать, что есть вопрос инфляции и удорожания кормов. Это надо учитывать", - заявил министр.

В Казахстане цены на мясо могут разниться на рынке и в супермаркетах, заявил министр национальной экономики Алибек Куантыров, передает корреспондент Tengrinews.kz.В кулуарах Мажилиса у министра спросили, сколько, по данным Министерства национальной экономики, стоит мясо в казахстанских магазинах."Цены на говядину варьируются от 2,5 до 4 тысяч тенге. Они, в принципе, разные и отличаются в зависимости от регионов. Также цены на базаре и в супермаркете тоже отличаются. Нет единого (единой цены. - Прим.). Есть мясо, которое фасуется в супермаркетах. Есть дешевле, которое продается на ярмарке или на базаре", - ответил Алибек Куантыров.Журналисты поинтересовались, будет ли снижаться цена на мясную продукцию, как прогнозируют в Министерстве сельского хозяйства.Напомним, ранее вице-премьер Серик Жумангарин прокомментировал цены на продукты в "магазинах у дома". Он заявил, что "нормальный человек едет в выходной, закупается на рынке или в супермаркетах, где цены ниже, чем на рынках".