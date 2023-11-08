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В Казахстане ввели электронный учёт военнообязанных и призывников. Что изменится?

Просмотров:10 Опубликовано: Сегодня, 13:47
В Казахстане ввели электронный учёт военнообязанных и призывников. Что изменится?
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Теперь услуги, требовавшие явки в военкомат, можно получить онлайн.

В Казахстане перейдут на цифровой учёт военнообязанных и призывников, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.
Перевод комплекса услуг в сфере воинского учёта в электронный формат стал возможен благодаря интеграции информационных систем Минобороны с другими госорганами.

"Теперь услуги, требовавшие явки, перевели в цифровой формат. Отменили выдачу удостоверений о приписке граждан призывного возраста в мирное время, военных билетов тем, кто не проходил воинскую службу. 17-летним юношам больше не нужно собирать личное дело и приходить в военкоматы для приписки. Она осуществляется автоматически на основе имеющихся данных в системах", – рассказал замначальника департамента организационно-мобилизационной работы генштаба ВС Руслан Омаров.

Теперь в стране действует электронный учёт военнообязанных и призывников. При перемене места жительства по новой прописке граждане автоматически прикрепляются к местным органам военного управления.

Автоматизация услуг упрощает также порядок трудоустройства граждан. Работодателю больше не нужно требовать от работника военный билет или удостоверение о приписке. Все данные есть в личном кабинете гражданина на eGov в разделе "Воинская служба".

При выходе на пенсию теперь не нужно будет обращаться в местный орган военного управления для получения справки, подтверждающей прохождение воинской службы.


Источник: informburo.kz
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