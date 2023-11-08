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Сколько стоят водительские права на теневом рынке, рассказал депутат

Просмотров:508 Опубликовано: Сегодня, 16:27
Сколько стоят водительские права на теневом рынке, рассказал депутат
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Усложнение сдачи экзаменов на водительские права еще больше усилило коррупцию в казахстанских спецЦОНах, заявил депутат Мажилиса Наурыз Сайлаубай, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Общеизвестно, что в спецЦОНах больше всего склонность к коррупции, при этом число людей, стоящих в очереди за водительскими правами, растет. Может, сотрудники ЦОНов искусственно создают такую ситуацию? И лица, которые несколько раз не сдали экзамен, ищут легкого решения проблемы и пытаются обойти закон", - заявил депутат на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, сложность получения водительских прав также вызывает недовольство населения. Несмотря на то, что в этом году приказом главы МВД были внесены изменения в правила выдачи водительских удостоверений, вопрос снижения фактов коррупции пока не решен.

"Не подталкивает ли новое правило к незаконному приобретению водительских прав? (...) Несмотря на усиление требований и усложнение сдачи экзаменов, это, наоборот, привело к удорожанию услуги, оказываемой окольными путями, вместо того чтобы остановить продажу водительских прав. То есть это, можно сказать, способствует развитию теневого рынка", - добавил Наурыз Сайлаубай.


Депутат заявил, что в октябре сотрудники одного из спецЦОНов в Кокшетау незаконно выдали водительские права: клиент заплатил за лицензию 100 тысяч тенге, фактически не сдавая экзамен.

"В Самарском районе Восточно-Казахстанской области установлено, что шесть человек, которым по состоянию здоровья запрещено управлять транспортными средствами, получили водительские права незаконно", - добавил Сайлаубай.


Кроме этого, мажилисмен высказался о "ценах" на водительские права в Казахстане.

"Если верить слухам, стоимость водительских прав в Астане составляет около 280-300 тысяч тенге. Еще 4-5 лет назад это было в пределах 60-80 тысяч тенге. Значит, спецЦОНы неспособны отрегулировать ситуацию? Почему бы не привлечь другие компании для решения проблемы? Может, нужно изменить механизм сдачи на права?" - задался вопросами депутат.

Он предложил проверить теоретический экзамен на права, который сдают казахстанцы, в части соответствия тестовых вопросов и ответов "и проконтролировать добросовестное проведение практического экзамена".
Кроме того, если кандидат не согласен с решением экзамена, необходимо рассмотреть способы подачи апелляции и дать ему возможности доказать свою версию.

Напомним, в Казахстане изменились правила сдачи теоретических экзаменов для получения водительских прав в спецЦОНах. Теперь теорию в спецЦОНах принимают сотрудники "Правительства для граждан". Все организационно-технологическое сопровождение процедур по приему экзаменов осуществляется госкорпорацией. Ранее это делали аутсорсинговые компании.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 18:30
Все организационно-технологическое сопровождение процедур по приему экзаменов осуществляется госкорпорацией. Ранее это делали аутсорсинговые компании.

Новая мафия в "законе" будет продавать липовые вод. удостоверения...

Все мы ходим под богом.
 
 

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