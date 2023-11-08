Какие микрокредиты могут списать казахстанцам без процедуры банкротства

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка инициировало изменения в действующие правила предоставления микрокредитов электронным способом. Согласно новой редакции документа, списанию подлежат микрозаймы, которые на казахстанцев повесили мошенники, передает Tengrinews.kz.



В частности, если суд установит факт того, что клиент не получил оформленный на его имя микрокредит, то выдавшая его организация в течение 15 рабочих дней должна:



-принять решение о списании задолженности клиента по данному микрокредиту;

--внести корректировки в кредитную историю клиента в кредитных бюро, направив туда информацию об отсутствии задолженности по данному микрокредиту и количестве просроченных дней по нему;

-вернуть клиенту ранее взысканные суммы задолженности, либо погашенные им самостоятельно.





Вместе с тем, если суд установит, что аферисты смогли оформить на человека кредит по его же вине, за микрофинансовыми организациями сохраняется право требовать с клиента возмещение задолженности по выданному ему микрокредиту.