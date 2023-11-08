Видео с играми казахстанских детей повергло в шок

"Мама школьника не знала, что сын позвал детей. Никого из взрослых дома не было. Сначала дети играли в телефонах, прыгали на кровати, а после один из них предложил показать гениталии, а другой стал снимать все на видео", - рассказал представитель школы.

"Учащийся четвертого класса понуждал второклассника одной из школ Павлодара к совершению действий сексуального характера. Но факта не было, мы это видим по видео. Тем не менее, разбирательства идут. Как поясняет школа, по просьбе родителей всех троих учеников, данный факт они оставили на контроль самой школы. Тем не менее ситуация вышла за пределы, и выяснилось, что факт совершен в период - 24-26 сентября. Школа узнала об этом 3 октября, а все службы – 6 ноября", - сообщила Гладышева.

"В отношении коллектива школы будут приняты меры, что своевременно не сообщили в вышестоящие госорганы. Это классный руководитель, социальный педагог, завуч, исполняющий обязанности директора и сам директор школы, как выйдет с больничного. В отношении родителей будут направлены рекомендательные письма о привлечении их к административной ответственности, так как они не справляются с воспитанием, а также в отношении родителей третьего ребенка, что они оставили его в тяжелой ситуации", - сказала замакима Павлодара.

"Эти дети дружат между собой и живут рядом, в одном дворе. Сегодня школа и родители утверждают, что у ребят конфликтной ситуации нет, то есть дети не до конца сознают все совершенное. Психологическое состояние детей, по мнению родителей, в норме. Но рекомендовано, чтобы обратились и занимались детьми. Мы понимаем, что мальчишки находятся в предподростковом возрасте, особенно четвертый класс. Тот мальчик второго класса, чтобы у него не закрепилось состояние жертвы, всем трем детям нужна психологическая помощь и поддержка", - отметила Гладышева.

"В силу возраста эти дети не подпадают под уголовную ответственность. Родителей привлечем к ответственности, также учебное заведение будет привлечено к административной ответственности по статье 127-1 "Несообщение о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних". Школа знала, но не сообщила полиции", - сказал инспектор ювенальной полиции УП Павлодара Руслан Сулейменов.

В Павлодаре стали известны подробности видео с играми детей, которое снял ученик младших классов. Увиденное шокировало взрослых и обернулось настоящим скандалом, передает корреспондент Tengrinews.kz.Для разбирательства вопиющего случая с участием учеников начальных классов одной из павлодарских школ экстренно устроили внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних пригласив педагогов, родителей, полицейских и общественников. Выяснилось, что инцидент произошел в сентябре на квартире у одного из учащихся четвертого класса, который пригласил к себе соклассника и семилетнего мальчика.Видеозапись школьник отправил своему старшему брату, а тот маме. Выяснилось, что ролик с участием детей видели и родители их одноклассников, в том числе и семилетнего школьника, которого, якобы домогались. При этом педагоги заверили, что в сеть запись не попала. О том, что было на видео, рассказала заместитель акима Павлодара Светлана Гладышева.Она также подтвердила, что в школе пытались не распространяться о произошедшем.По ее словам, родителям детей также рекомендовали обратиться к психологам.Полицейские продолжают разбираться в случившемся. Начато расследование по части 1 статьи 127 КоАП РК "Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".В пресс-службе ДП отметили, что в отношении родителей двоих учеников начато административное производство по статье 127 части 3 КоАП. Материалы для рассмотрения направлены в суд."Кроме этого, за несообщение в полицию о данном факте, в отношении администрации школы материал направлен в уполномоченный орган для привлечения по статье 127-1 КоАП", - проинформировали в департаменте полиции Павлодарской области.