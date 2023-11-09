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Министр здравоохранения обратилась к казахстанцам

Просмотров:106 Опубликовано: Сегодня, 08:06
Министр здравоохранения обратилась к казахстанцам
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Министр здравоохранения Ажар Гиният обратилась к казахстанцам с призывом принять участие в дополнительной иммунизации от кори, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Сообщается, что в Казахстане сейчас сложилась неблагополучная ситуация по кори. В этом году болезнью заразилось 13 тысяч человек. 83 процента - дети в возрасте до пяти лет. 70 процентов не получили прививки. Есть среди заболевших и невакцинированные взрослые.


В Казахстане будет проводиться дополнительная массовая вакцинация. Она продлится до конца января.

"Прививаем детей, не имеющих статуса вакцинации, а также контактных взрослых, которые находились в очагах инфекции. Приглашаем всех казахстанцев в поликлиники для получения надежной защиты от болезни", - призвала население Ажар Гиният.


Предупредила министр здравоохранения и о тяжелых последствиях инфекции.

"На сегодня специфичного лечения от кори нет, поэтому единственный способ спасения – только вакцинация. Опасаться препарата не стоит, он проверен. Мы ежегодно используем данную вакцину согласно национальному календарю прививок", - заключила она.


Источник: Tengrinews.kz
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