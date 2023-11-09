В Казахстане появится еще одна выплата

"Хотелось бы более подробно остановиться на условиях получения этой соцвыплаты. По сути, эти два условия. Первое – это гражданин будет иметь право на выплату по достижении 55-летнего возраста. Сейчас возраст составляет 63 года при выходе на пенсию. Второе – нужно иметь стаж работы во вредных условиях труда не менее семи лет. Это будет подтверждаться через обязательные профессиональные пенсионные взносы, которые сейчас выплачивают работодатели за работников, занятых во вредных условиях труда, в размере 5%", – пояснил он.

В Казахстане предложили ввести новые соцвыплаты для работников вредных производств, передает LS Вице-министр труда и соцзащиты населения Акмади Сарбасов представил в мажилисе предложения о введении специальной выплаты казахстанцам, которые длительное время работали во вредных условиях труда, начиная с 55 лет и до достижения пенсионного возраста.Сарбасов также рассказал, на кого будут распространяться эти условия."На работников, которые заняты во вредных условиях труда. Понятно, что это металлургия, энергетика, горнодобывающий сектор и другие профессии. Сейчас, по данным статистики, во вредных условиях труда у нас работают более 490 тыс. человек. Работа в таких условиях не способствует сохранению их здоровья. Поэтому к обозначенным мной двум условиям предлагается добавить требования о необходимости прекращения работы во вредных условиях труда. По согласованию с работодателем работника, конечно, можно перевести на легкий труд – либо человек вправе расторгнуть трудовой договор. Мы посчитали, в 2024 году по обозначенным мной этим двум условиям, 55 лет и стаж не менее семи лет, таких работников составит порядка 37 тыс. человек", – сказал он.Все они могут воспользоваться правом на получение специальной социальной выплаты, добавил вице-министр."Теперь об источниках и компонентах выплаты. Важно подчеркнуть базовый принцип – это солидарная ответственность государства, работодателей, компании по страхованию жизни и самих работников. Поэтому предлагается определить четыре источника для выплаты. Первый – это республиканский бюджет, сумма для выплаты предлагается в размере 1,5 прожиточного минимума – это в 2024 году составит более 65 тыс. тенге. Понятно, что ежегодно эта сумма будет индексироваться с ростом прожиточного минимума. Вторая выплата – из компаний по страхованию жизни, их на сегодня восемь в стране. Здесь также предлагается в рамках текущих страховых тарифов определить выплату для работников в размере одного прожиточного минимума (43 тыс. тенге)", – предложил он.Третье – по его словам, в рамках солидарной ответственности предлагается, чтобы работодатели тоже подключились к этому процессу, и выплаты были также в размере одного прожиточного минимума."И четвертое: предлагается также предоставить работнику право на использование своих накоплений в ЕНПФ за счет тех взносов, которые на сегодня отчисляются. Обязательные пенсионные взносы – это самих работников от доходов в размере 10%, а профессиональные взносы – это с 2014 года работодатель уплачивает уже в пользу работников. Понятно, что сейчас работники могут за счет этих накоплений купить пенсионный аннуитет страховых компаний, но сейчас их количество незначительное, чуть более 4 тыс. тенге. Поэтому в контексте специальной выплаты предлагается также такое право предоставить работнику", – уточнил вице-министр.Таким образом, по его словам, в случае заявления права самим работником на получение специальной выплаты в среднем ее размер составит порядка 200 тыс. тенге."Если смотреть индивидуально, с учетом доходов работников, есть у них трудовые гарантии, предусматривающие повышенный размер оплаты труда, то здесь размеры могут быть выше, 300-400 тыс. тенге. А если с учетом степени утраты профессиональной трудоспособности, то, конечно, этот размер будет дополнительно подключаться – выплаты со стороны фонда социального страхования, а также компании по страхованию жизни. Все эти выплаты предлагается определить до достижения пенсионного возраста, а далее работники будут получать непосредственно пенсионные выплаты по возрасту – это солидарной пенсией мы называем, базовые пенсионные выплаты, а также накопления из ЕНПФ", – перечислил Сарбасов.Он добавил, что на сегодня ведомство уже настраивает сам бизнес-процесс по организации этой выплаты."У нас есть хороший опыт в рамках назначения соцвыплат из бюджета и ГФСС, все эти выплаты сейчас идут через "Правительство для граждан". Поэтому как это будет? Это будет аналог тем соцвыплатам, которые сейчас уже выплачиваются. Мы через информсистему нашего министерства будем проводить оценку условий назначения выплат, далее автоматически будет формироваться электронный макет дел, далее "Правительство для граждан" сформирует одно платежное поручение на счет работника в банках. Техническая готовность в этом плане будет обеспечена в полном объеме", – констатировал он.В свою очередь мажилисмен Кудайберген Бексултанов отметил, что депутатами было предложено выплату увеличить до двух прожиточных минимумов (86 тыс. тенге)."Это обеспечило бы возмещение на уровне минимальной зарплаты. Поддерживается ли правительством наше предложение?" – спросил он.На это вице-министр ответил, что в рамках предложений к закону такое условие было предусмотрено."МЗП, по сути, является трудовым стандартом, который определяется с учетом квалификации и навыков работника и его минимального дохода. Поэтому из этих соображений и с учетом возможностей республиканского бюджета мы сейчас эти предложения рассматриваем, правительство рассматривает, они на рассмотрении министерства финансов, РБК. Мы надеемся, что она в ближайшее время пройдет. А со своей стороны мы, конечно, ваши предложения поддерживаем", – резюмировал вице-министр.