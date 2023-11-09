Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 09 Ноября
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 466.79 KZT
  • €1 = 497.78 KZT
  • 1 RUB = 5.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Зачем казахстанскому заводу потребовалась "мегаяхта" с сауной: раскрыты подробности

Просмотров:245 Опубликовано: Сегодня, 09:32
Зачем казахстанскому заводу потребовалась "мегаяхта" с сауной: раскрыты подробности
Кадр из видео
В АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" рассказали о судьбе "Байтерека" - служебно-разъездного теплохода класса река-озеро, находившегося в собственности Ульбинского металлургического завода. Некоторые источники называют это судно "мегаяхтой". В подробностях разбирался корреспондент Tengrinews.kz.

Как следует из ответа на официальный запрос Tengrinews.kz, в начале 2006 года правление АО "Ульбинский металлургический завод" (дочерняя организация "Казатомпрома". - Прим.) решило приобрести теплоход для обеспечения представительских функций, проведения научных конференций и международных встреч, в том числе на высшем государственном уровне.

Вскоре был объявлен открытый конкурс на проектирование и строительство судна, который выиграло российское предприятие ОАО "Самуський судостроительный-судоремонтный завод". Строительство началось осенью того же 2006 года. Однако в 2010 году завод обанкротился, в связи с чем "Байтерек" был приобретен и передан на баланс ТОО "Казатомпром-Демеу", которое занималось его достройкой в Казахстане.

В 2018 году Ульбинский металлургический завод приобрел готовый теплоход у ТОО "Казатомпром-Демеу". Каким судно получилось в итоге, можно увидеть в презентационном видеоролике, который разместило на своем YouTube-канале проектно-дизайнерское бюро "ПроЛАЙН" из Украины. Как сообщается на его официальном сайте, бюро занималось разработкой проекта. К слову, в представленном видео "Байтерек" называют "мегаяхтой".

"Основное назначение судна - обеспечение представительских функций в интересах руководства страны или менеджмента крупного предприятия, проведение международных встреч и научных конференций. Для выполнения этих задач на яхте оборудовано несколько салонов общей площадью 200 квадратных метров. На солнечной палубе расположена открытая кают-компания с бассейном, стационарным грилем и уголками отдыха. Сауна и еще один бассейн расположены на верхней палубе. На палубе мостика находится блок VIP-апартаментов общей площадью 100 квадратных метров. Для гостей предназначены пять блок-кают и еще две каюты - для спецперсонала. Экипаж расположен автономно", - говорится на сайте украинского предприятия.


Судно находилось в собственности казахстанского завода до марта прошлого года. Тогда же через электронную торговую площадку АО "Информационно-учетный центр" оно было продано новому собственнику. Его имя не раскрывается.

"Судно было продано на открытом аукционе за 1,3 миллиарда тенге, денежные средства от продажи поступили на расчетный счет завода в полном объеме", - сообщили в нацкомпании.


При этом, какая сумма была затрачена на изготовление "мегаяхты", ее содержание и эксплуатацию, в "Казатомпроме" не сообщили, сославшись на коммерческую тайну. Вместе с тем здесь уточнили, что для поддержания судна в технически исправном состоянии на "Байтереке" посменно трудился минимальный состав экипажа из четырех человек.

Также в нацкомпании сообщили, что в настоящее время на балансе "Ульбинского металлургического завода" есть еще один теплоход - "Юрий Минин". Его сотрудники завода используют для поездок на Бухтарминское водохранилище. Судно, которому в следующем году исполнится 50 лет, также выставили на продажу в рамках работы по реструктуризации и выводу непрофильных активов.



Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика