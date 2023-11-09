Зачем казахстанскому заводу потребовалась "мегаяхта" с сауной: раскрыты подробности

"Основное назначение судна - обеспечение представительских функций в интересах руководства страны или менеджмента крупного предприятия, проведение международных встреч и научных конференций. Для выполнения этих задач на яхте оборудовано несколько салонов общей площадью 200 квадратных метров. На солнечной палубе расположена открытая кают-компания с бассейном, стационарным грилем и уголками отдыха. Сауна и еще один бассейн расположены на верхней палубе. На палубе мостика находится блок VIP-апартаментов общей площадью 100 квадратных метров. Для гостей предназначены пять блок-кают и еще две каюты - для спецперсонала. Экипаж расположен автономно", - говорится на сайте украинского предприятия.

"Судно было продано на открытом аукционе за 1,3 миллиарда тенге, денежные средства от продажи поступили на расчетный счет завода в полном объеме", - сообщили в нацкомпании.

В АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" рассказали о судьбе "Байтерека" - служебно-разъездного теплохода класса река-озеро, находившегося в собственности Ульбинского металлургического завода. Некоторые источники называют это судно "мегаяхтой". В подробностях разбирался корреспондент Tengrinews.kz.Как следует из ответа на официальный запрос Tengrinews.kz, в начале 2006 года правление АО "Ульбинский металлургический завод" (дочерняя организация "Казатомпрома". - Прим.) решило приобрести теплоход для обеспечения представительских функций, проведения научных конференций и международных встреч, в том числе на высшем государственном уровне.Вскоре был объявлен открытый конкурс на проектирование и строительство судна, который выиграло российское предприятие ОАО "Самуський судостроительный-судоремонтный завод". Строительство началось осенью того же 2006 года. Однако в 2010 году завод обанкротился, в связи с чем "Байтерек" был приобретен и передан на баланс ТОО "Казатомпром-Демеу", которое занималось его достройкой в Казахстане.В 2018 году Ульбинский металлургический завод приобрел готовый теплоход у ТОО "Казатомпром-Демеу". Каким судно получилось в итоге, можно увидеть в презентационном видеоролике, который разместило на своем YouTube-канале проектно-дизайнерское бюро "ПроЛАЙН" из Украины. Как сообщается на его официальном сайте, бюро занималось разработкой проекта. К слову, в представленном видео "Байтерек" называют "мегаяхтой".Судно находилось в собственности казахстанского завода до марта прошлого года. Тогда же через электронную торговую площадку АО "Информационно-учетный центр" оно было продано новому собственнику. Его имя не раскрывается.При этом, какая сумма была затрачена на изготовление "мегаяхты", ее содержание и эксплуатацию, в "Казатомпроме" не сообщили, сославшись на коммерческую тайну. Вместе с тем здесь уточнили, что для поддержания судна в технически исправном состоянии на "Байтереке" посменно трудился минимальный состав экипажа из четырех человек.Также в нацкомпании сообщили, что в настоящее время на балансе "Ульбинского металлургического завода" есть еще один теплоход - "Юрий Минин". Его сотрудники завода используют для поездок на Бухтарминское водохранилище. Судно, которому в следующем году исполнится 50 лет, также выставили на продажу в рамках работы по реструктуризации и выводу непрофильных активов.