Правительство определило требования к новому инвестору "АрселорМиттал Темиртау"

"Касательно требований к новым инвесторам, какие вложения будут, вы будете ставить перед новым инвестором какие-то критерии, требования, задачи?" - поинтересовался Ашимбаев.

"Сегодня АМТ производит 3,2 миллиона тонн стали, есть потенциал довести до 4,5-4,8 миллиона тонн стали. И вот в этом случае, первое – мы будем требовать инвестиции в промышленную безопасность и второе – взятие обязательства по расширению производства и увеличению мощностей до того уровня, на котором он работал в прежние годы. И объем таких инвестиций мы сейчас оцениваем в среднесрочной перспективе – это порядка 3 миллиардов долларов. И в первую очередь, на первое время понадобится порядка миллиарда долларов для того, чтобы наращивать производство и повышать производственную безопасность", - пояснил Шарлапаев.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев пояснил, какие требования выдвинет правительство новому инвестору "АрселорМиттал Темиртау", передает корреспондент Tengrinews.kz.Во время заседания спикер Сената Маулен Ашимбаев поинтересовался о критериях для нового инвестора "АрселорМиттал Темиртау".Отвечая на вопросы, Канат Шарлапаев подтвердил, что сейчас АМТ остро нуждается "в инвестициях в безопасность".