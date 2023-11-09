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Казахстанцы переезжают жить в Россию и Германию

Просмотров:1040 Опубликовано: Сегодня, 12:05
Казахстанцы переезжают жить в Россию и Германию
Фото: lsm.kz
За январь-сентябрь 2023 года в Казахстан переехало 19 136 человека, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, передает LS.

При этом наблюдается сокращение оттока. Так, из страны уехало 12 732 человек, что в 1,6 раза меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Бюро национальной статистики.

По странам

Больше всего казахстанцев уехало на ПМЖ в Россию – 9 428 человек, в Германию – 1 795, в США – 314, в Польшу – 228, в Беларусь – 158, в Узбекистан – 145, в Кыргызстан – 141, в Канаду – 94.

В то же время в страну переехали из России – 9 352 человек, Узбекистана – 4 607, Туркменистана – 883, Кыргызстана – 864, Китая – 524, Таджикистана – 464, Монголии – 400, Турции – 163, Украины – 252, Германия – 231, Турции – 221.

По уровню образования

Среди уехавших из Казахстана лиц старше 15 лет высшее образование имеют 3 053 человека. Среднее профессиональное – 3 082, общее среднее – 2 097, основное среднее – 938.

А среди прибывших в страну высшее образование имеют 6 009 человек, среднее профессиональное – 3 551, общее среднее – 6 063, основное среднее – 2 878.

По специальностям

Из Казахстана эмигрировали 1 823 человека с техническими специальностями, с экономическими – 871, педагогическими – 638, медицинскими – 339, юридическими – 199, сельскохозяйственными – 125, архитектурно-строительными – 123, другими – 2 017.

Тем временем в страну переехали 2 809 человека с техническими специальностями. С экономическими – 1 456, педагогическими – 750, медицинскими – 446, юридическими – 421, архитектурно-строительными – 296, сельскохозяйственными – 133, другими – 3 249.

По регионам

Покинувшие Казахстан мигранты жили в Костанайской – 1 815, в Карагандинской – 1 470, в Павлодарской – 1 202, в Восточно-Казахстанской – 1 110, Северо-Казахстанской областях – 1 054. А также в Алматы – 1 001, в Акмолинской области – 928, в Астане – 668.

А новоиспеченные жители Казахстана переехали в Алматы – 4 546, в Мангистаускую – 2 892, в Астану – 1 632, в Костанайскую – 1 579, в Алматинскую – 1 345, в Северо-Казахстанскую – 1 006 и в Павлодарскую области – 912.

По национальностям

За девять месяцев этого года Казахстан покинули 8 010 русских, 1 583 немца, 859 украинцев, 831 казахов, 287 татар, 198 поляков, 165 белорусов.

В то же время в страну приехали: 6 967 казахов, 6 438 русских, 742 узбека, 615 украинцев, 576 каракалпаков, 485 таджиков, 445 кыргызов, 441 татаров.


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Placida (Посетители) Сегодня, 12:56
в страну переехали 2 809 человека с техническими специальностями. С экономическими – 1 456, педагогическими – 750, медицинскими – 446, юридическими – 421, архитектурно-строительными – 296, сельскохозяйственными – 133, другими – 3 249.


Теперь мы должны быть спокойны за казахстанскую медицину, педагогику и строительство
 
 

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