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Токаев: Ресурсы стран ЕАЭС способны прокормить 600 миллионов человек

Просмотров:98 Опубликовано: Сегодня, 14:02
Токаев: Ресурсы стран ЕАЭС способны прокормить 600 миллионов человек
Фото из открытых источников
Производственный и ресурсный потенциал стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) способен прокормить сотни миллионов человек на фоне роста числа голодающих в мире. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Выступая на межрегиональном форуме в Костанае, Токаев заявил, что число голодающих и испытывающих нехватку продовольствия в мире выросло до 830 миллионов человек. На этом фоне ООН прогнозирует, что численность населения планеты к 2050 году вырастет еще 2 миллиарда человек.

"По оценкам экспертов, полноценная реализация производственного, ресурсного и экспертного потенциала стран Евразийского экономического союза позволит буквально прокормить более 600 миллионов человек. И эти прогнозы достаточно реалистичны. Только в Казахстане за последние пять лет объем валовой продукции сельского хозяйства вырос более чем в два раза", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Глава государства добавил, что также удвоился и экспорт сельхозпродукции, достигнув почти 6 миллиардов долларов.

"Наша сельхозпродукции поставляется в 80 стран мира. В глобальном индексе продовольственной безопасности за 2022 год Казахстан занял 32 место из 113 стран. Таким образом, мы последовательно развиваем агропромышленный комплекс. Уверен, на сегодняшнем форуме будут выработаны новые согласованные подходы по обеспечению продовольственной безопасности наших стран на принципах равноправия и учета интересов друг друга", - сказал Президент.


Ранее Токаев назвал Костанай, в котором проходит межрегиональный форум, житницей Казахстана. Костанайская область, по его словам, вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Это стало возможным в том числе благодаря началу построения целины в Казахстане.


Источник: Tengrinews.kz
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