Биолаборатории США вызвали вспышку кори в Казахстане: что ответили в Минздраве

На самом деле рост заболеваемости корью среди детей в Казахстане связан с пропуском плановых прививок во время пандемии коронавирусной инфекции, медицинскими отводами, отказами родителей от вакцинации и распространением ложной негативной информации о вреде вакцинации и, как следствие, увеличением числа людей, восприимчивых к вакциноуправляемым инфекциям. Пользователей социальных сетей и всех граждан просим доверять только достоверной информации из официальных источников, — объяснили в Минздраве.

В Казнете распространяется сообщение о том, что вспышка кори в республике возникла из-за размещенных на территории страны биолабораторий США. Якобы опасные учреждения находятся именно в тех местах, где фиксируется рост заболевания, передает Liter.kz со ссылкой на Stopfake.kz.Однако это не единственные слухи – в их число вошли истории об автобусе, распыляющем вирус в Шымкенте, а также обязательный масочный режим в казахстанских школах.В ведомстве также назвали недостоверной информацию об автобусе с вирусом и масочном режиме.Напомним, ранее министр здравоохранения Ажар Гиният обратилась к казахстанцам с призывом принять участие в дополнительной иммунизации от кори.