Где построят новые ТЭЦ в Казахстане

По завершении переговоров Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина, был подписан договор о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане с участием России, передает корреспондент Tengrinews.kz.





По завершении переговоров министры энергетики Алмасадам Саткалиев и Николай Шульгинов подписали меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Российской Федерации и Министерством энергетики Республики Казахстан о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в Кокшетау, ТЭЦ в Семее и ТЭЦ в Усть-Каменогорске.

В кулуарах Акорды журналисты поинтересовались у первого заместителя премьер-министра Романа Скляра о планах строительства новых ТЭЦ. "Соответствующий меморандум подписали с министерствами энергетики о строительстве трех ТЭЦ в городах Семей, Кокшетау и Усть-Каменогорск. ТЭО ТЭЦ города Кокшетау уже готово, поэтому соответствующие структуры приступят после подписания этого меморандума к практической реализации. Разработке проектно-сметной документации (ПСД), контракты и прочее, в дальнейшем уже определят. Но это будет в ближайшее время, и думаю, уже в следующем году ТЭЦ Кокшетау уже будет начата реализация. Цена вопроса - министерство энергетики более подробную информацию даст. В этих трех городах ТЭЦ нет вообще. После Кокшетау будет Семей, потом Усть-Каменогорск. Это будут угольные ТЭЦ", - заявил Роман Скляр, отвечая на вопросы журналистов.