Выплачивать 2,3 млн тенге за рождение четвертого ребенка предложили в Казахстане

Депутаты мажилиса предлагают выплачивать 5 тыс долларов, или 2,3 млн тенге, семье при рождении четвертого ребенка или если есть особенный ребенок по программе «Семейный капитал», передает ИА «NewTimes.kz».
Корреспонденты Kazinform озвучили депутатский запрос депутата Гаухар Танашевой:
«Этот капитал планируется использовать по трем направлениям. Во-первых, решение жилищных проблем. Во-вторых, сбудется мечта детей из многодетных семей, которые не могут получить высшее образование. В-третьих, семьи могут использовать эти средства для улучшения здоровья своих детей».
Мажилисмены уверены, что при внедрении такой системы господдержки значительно вырастет численность населения в республике. Также такая помощь благоприятно повлияет на семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
По статистике, проводимой депутатами, в Казахстане насчитывается около 550 тыс многодетных и 107 тыс семей, в которых есть особенные дети. Им нужны специальные условия и деньги для лечения.
Депутат добавила, что с момента обретения независимости численность населения выросла всего на 4 млн.
В пример госслужащая привела Россию, где работает программа «Материнский капитал». При рождении ребенка семья получает 597 тыс рублей — это 3 млн тенге.
Оставьте свой комментарий первым.