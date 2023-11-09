Выплачивать 2,3 млн тенге за рождение четвертого ребенка предложили в Казахстане

«Этот капитал планируется использовать по трем направлениям. Во-первых, решение жилищных проблем. Во-вторых, сбудется мечта детей из многодетных семей, которые не могут получить высшее образование. В-третьих, семьи могут использовать эти средства для улучшения здоровья своих детей».

Депутаты мажилиса предлагают выплачивать 5 тыс долларов, или 2,3 млн тенге, семье при рождении четвертого ребенка или если есть особенный ребенок по программе «Семейный капитал», передает ИА «NewTimes.kz».Корреспонденты Kazinform озвучили депутатский запрос депутата Гаухар Танашевой:Мажилисмены уверены, что при внедрении такой системы господдержки значительно вырастет численность населения в республике. Также такая помощь благоприятно повлияет на семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации.По статистике, проводимой депутатами, в Казахстане насчитывается около 550 тыс многодетных и 107 тыс семей, в которых есть особенные дети. Им нужны специальные условия и деньги для лечения.Депутат добавила, что с момента обретения независимости численность населения выросла всего на 4 млн.В пример госслужащая привела Россию, где работает программа «Материнский капитал». При рождении ребенка семья получает 597 тыс рублей — это 3 млн тенге.