Гендиректор компании проиграл на ставках почти миллиард тенге

"Подсудимый К., осуществляя трудовую деятельность в должности генерального директора ТОО "Т", находясь на рабочем месте и имея при себе ключ-ЭЦП, путем использования собственного сотового телефона выгружал в программу "банк-клиент" платежные поручения, при этом указывая в назначении платежа недостоверные данные.

Денежные средства были перечислены на личный банковский счет, а также на карточные счета третьих лиц путем онлайн-переводов и обналичивания денежных средств, которые в последующем К. направлял на игровые ставки в букмекерских конторах и заведениях", - сообщили некоторые подробности уголовного дела в столичном суде.

"Судом действия К. квалифицированы по пункту 2 части 4 статьи 189 УК как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная в особо крупном размере. (...) Суд признал подсудимого виновным в совершении растраты вверенного чужого имущества и приговорил к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет", - говорится в сообщении суда Астаны.

"Судебная коллегия по уголовным делам Астаны, согласившись с выводами суда первой инстанции, оставила судебный акт без изменения. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в столичном суде.

Директора ТОО осудили за растрату средств в особо крупном размере, передает Tengrinews.kz. со ссылкой на сообщение пресс-службы столичного суда.Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении подсудимого, совершившего растрату, то есть хищение вверенного имущества в особо крупном размере (статья 189, часть 4, пункт 2 УК).По официальным данным, указанному ТОО причинен материальный ущерб на общую сумму более 940 миллионов тенге.Сообщается, что подсудимый вину признал полностью, как и сумму причиненного ущерба. Он просил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.Представитель потерпевшего ТОО в ходе судебного разбирательства поддержал заявленный гражданский иск, а назначение наказания оставил на усмотрение суда. Уголовное дело в суде рассмотрено в сокращенном порядке.Назначенное основное наказание осужденный будет отбывать в колонии средней безопасности.