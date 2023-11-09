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Нацбанк продолжит выкупать акции КМГ на деньги Нацфонда

Просмотров:61 Опубликовано: Сегодня, 19:37
Нацбанк продолжит выкупать акции КМГ на деньги Нацфонда
Фото: lsm.kz
Национальный банк направит 800 млрд тенге из Нацфонда на покупку акций "КазМунайГаза" в ноябре и декабре. Об этом сообщила зампредседателя главного банка Алия Молдабекова, передает LS.

В своем докладе Молдабекова отметила, что по решению правительства на приобретение данных бумаг предусмотрена общая сумма в размере 1,3 трлн тенге.

"Нацбанк, как управляющий средствами фонда, в рамках реализации данного решения начал выкуп акций. Деньги от реализации ценных бумаг КМГ предназначены для последующего перечисления в республиканский бюджет", – пояснила она.


Известно, что в октябре в этих целях было потрачено 500 млрд тенге, а в ноябре и декабре планируется использовать еще 800 млрд тенге.

Между тем в ноябре объем продаж может составить $1,2-1,3 млрд, что включает в себя необходимую сумму для покупки акций.

Также она рассказала о снижении размера Нацфонда в прошлом месяце. По ее словам, основной причиной этого стал существенный объем продаж на внутреннем валютном рынке для выделения трансфертов и приобретения бумаг нефтегазовой компании.

"Объем покупки акций составил 500 млрд тенге, а в республиканский бюджет в виде трансфертов было перечислено 369,8 млрд тенге. При этом валютные поступления на счета Нацфонда в октябре составили $367 млн", – отметила банкир.


Кроме того, в докладе зампредседателя Нацбанка говорит о росте золотовалютных резервов на $2 млрд по итогам октября. В результате объем ЗВР достиг $34 млрд.

"Увеличение резервов преимущественно связано с ростом цены на золото, который стал самым "сильным" с марта. За прошлый месяц стоимость драгметалла выросла на 6,7%, с $1 872 до $1 998 за унцию, превысив в конце октября уровень в $2 тыс. за унцию. Рост на рынке золота был связан с геополитической напряженностью, в частности, с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Высокая обеспокоенность инвесторов на этом фоне привела к повышению спроса на драгметалл. Дополнительным фактором роста ЗВР стало увеличение остатков на валютных счетах банков в Нацбанке", – пояснила Молдабекова.


Источник: lsm.kz
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