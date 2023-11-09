Нацбанк продолжит выкупать акции КМГ на деньги Нацфонда

"Нацбанк, как управляющий средствами фонда, в рамках реализации данного решения начал выкуп акций. Деньги от реализации ценных бумаг КМГ предназначены для последующего перечисления в республиканский бюджет", – пояснила она.

"Объем покупки акций составил 500 млрд тенге, а в республиканский бюджет в виде трансфертов было перечислено 369,8 млрд тенге. При этом валютные поступления на счета Нацфонда в октябре составили $367 млн", – отметила банкир.

"Увеличение резервов преимущественно связано с ростом цены на золото, который стал самым "сильным" с марта. За прошлый месяц стоимость драгметалла выросла на 6,7%, с $1 872 до $1 998 за унцию, превысив в конце октября уровень в $2 тыс. за унцию. Рост на рынке золота был связан с геополитической напряженностью, в частности, с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Высокая обеспокоенность инвесторов на этом фоне привела к повышению спроса на драгметалл. Дополнительным фактором роста ЗВР стало увеличение остатков на валютных счетах банков в Нацбанке", – пояснила Молдабекова.