Источник подтвердил задержание экс-министра Бишимбаева по делу об избиении супруги до смерти

«100% информация», – подтвердил редакции КазТАГ в четверг источник распространяемое сообщение о том, что экс-министр Бишимбаев до смерти забил супругу в одном из ресторанов Астаны.

Астана. 9 ноября. КазТАГ – Источник редакции подтвердил задержание бывшего министра Куандыка Бишимбаева по делу об избиении супруги до смерти, передает корреспондент агентства.Стало известно, что женщина 1992 года рождения скончалась в Гастроцентре в ресторане «Бау» до приезда скорой помощи.Напомним, 14 марта 2018 года экс-глава МНЭ К. Бишимбаев был признан виновным в получении взятки, присвоении или растрате вверенного чужого имущества. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.