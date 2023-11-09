Задержание экс-министра: появилась информация о погибшей Салтанат Нукеновой

9 ноября в одном из ресторанов Астаны в результате увечий скончалась 31-летняя Салтанат Нукенова. Она была супругой бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказала ее личная помощница.
По информации женщины, трагический инцидент произошел на территории ресторана "Бау". Между Нукеновой и Бишембаевым произошла ссора, в результате которой женщина получила серьезные травмы.
Ранее в социальных сетях ресторана было опубликовано объявление о закрытии на спецобслуживание.
В 19:54 на пульт столичной станции скорой медпомощи поступил вызов. Когда медики приехали, им лишь оставалось констатировать смерть Салтанат Нукеновой.
Практически одновременно с сообщением горздрава появилась информация о задержании Куандыка Бишимбаева.Что известно о погибшей
Салтанат Нукенова родилась в Павлодаре в 1992 году, занималась астрологией. По информации ее окружения, за Куандыка Бишимбаева она вышла замуж осенью 2022 года. По некоторым данным, позже они развелись.
Женщина нередко публиковала совместные фотографии в соцсетях. Они познакомились, когда экс-министр обратился к ней за консультациями.
Оставьте свой комментарий первым.