Задержание экс-министра: появилась информация о погибшей Салтанат Нукеновой

По информации женщины, трагический инцидент произошел на территории ресторана "Бау". Между Нукеновой и Бишембаевым произошла ссора, в результате которой женщина получила серьезные травмы.

9 ноября в одном из ресторанов Астаны в результате увечий скончалась 31-летняя Салтанат Нукенова. Она была супругой бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказала ее личная помощница.Ранее в социальных сетях ресторана было опубликовано объявление о закрытии на спецобслуживание.В 19:54 на пульт столичной станции скорой медпомощи поступил вызов. Когда медики приехали, им лишь оставалось констатировать смерть Салтанат Нукеновой.Практически одновременно с сообщением горздрава появилась информация о задержании Куандыка Бишимбаева.Салтанат Нукенова родилась в Павлодаре в 1992 году, занималась астрологией. По информации ее окружения, за Куандыка Бишимбаева она вышла замуж осенью 2022 года. По некоторым данным, позже они развелись.Женщина нередко публиковала совместные фотографии в соцсетях. Они познакомились, когда экс-министр обратился к ней за консультациями.