Вода может стать дороже, чем бензин - казахстанский эколог

По его словам, основная проблема, которая стоит не только перед Казахстаном, но и всей Центральной Азией, - дефицит воды.

Дефицит воды может привести к серьезным последствиям, считает спикер. Усугубляют ситуацию предприятия промышленного сектора, которые активно используют воду.

Нельзя не брать во внимание обмеление Каспия. Тимур Елеусизов утверждает, что первая причина этому - сокращение притока основных рек. Также сокращение воды обусловлено строительством на руслах рек предприятий, гидроэлектростанций, которые останавливают поток воды.

Следующая проблема – стихийные свалки. По словам эколога, в городах образуется большое количество несанкционированных свалок:

Следующая проблема - качество озеленения. Совсем недавно произошли два крупных пожара в Костанайской и Абайской областях. Тимур Елеусизов говорит, что на восстановление этих лесов потребуется более 30 лет.

Общественный деятель, эколог Тимур Елеусизов рассказал корреспонденту Tengrinews.kz о глобальных экологических проблемах Казахстана."Решения этой проблемы пока нет. Усугубляет ситуацию таяние ледников. Взять хотя бы Заилийский Алатау: по некоторым данным, растаяло порядка 40-50 процентов ледников, появилось больше моренных озер. Недавно я сам посетил ледники, видел моренные озера, и хочу отметить, что в этом году наблюдается аномалия: в пике жары средняя температура на ледниках ранее составляла 13-14 градусов, а в этом году отметка достигала в некоторые дни 26 градусов". Это означает, что ледники будут активно таять. Южный Казахстан, Алматинский регион зависят от рек Сырдарья, Амударья, Талас, Чу. Эти реки берут начало на территории соседних стран: Афганистан, Узбекистан, Кыргызстан. По прогнозам некоторых экспертов, реки мелеют. Сейчас Афганистан строит канал Коштеп, который отводит воды с Амударьи, что приведет к дефициту водного ресурса в Узбекистане и Казахстане. В Кыргызстане таяние ледников приводит к тому, что отпуск воды в Казахстан уменьшается - это факт", - утверждает Тимур Елеусизов."Они не очищают воду, не используют повторно, а просто сбрасывают в ближайшие водоемы, реки, что опасно и представляет угрозу локальной экосистеме. Возрастает риск заболеваемости местного населения. Если взять во внимание автомойки, то они должны использовать вторичную воду. Например, в Туркменистане после мониторинга позволили работать только тем автомойкам, в которых есть система очистки и повторного использования воды. Сточные воды у нас не очищаются, никак не регулируются. Не идет процесс возврата этой воды, ее дальнейшее использование", - говорит эколог.Вторая глобальная проблема - это загрязнение атмосферного воздуха предприятиями, которые производят большое количество выбросов."В рамках экологического кодекса этот момент не отрабатывается местными госорганами. Речь идет о правильной утилизации твердо-бытовых, строительных, медицинских, убойных отходов. Сейчас, исходя из сложившейся ситуации, можно сказать что, существующая система регулирования требует реорганизации", - говорит эксперт.Эколога также беспокоит тот факт, что в горнодобывающей и нефтеперерабатывающих отраслях все еще мало учитывается экологический фактор, объем регулируемых компенсации несоизмерим с объемом локального ущерба."Как правило, некоторые участники промышленного сектора негативно воздействуют на экологию, им это позволяет существующая нормативная база. Покидая местность, такие компании оставляют кучу экологических проблем нашей стране... Сколько всего было возбуждено дел, а сколько было привлечено к ответственности - большой вопрос. Какой объем штрафов был предъявлен и оплачен? По моему мнению, не больше 10 процентов. Насколько мне известно, ни одна крупная компания не заплатила тот штраф, который на нее наложили. Министерство экологии и природных ресурсов утверждает, что оштрафовало, но взыскало ли оно эти деньги?" - задается вопросом Елеусизов.Спикер надеется, что в скором времени мы сможем увидеть изменение отношения к экологии со стороны бизнеса."Говоря об Алматы, то в мегаполисе наблюдается ежегодный прирост населения. Еще одна проблема Алматы - незаконное недропользование. Законодательство на сегодняшний день неэффективно регулирует незаконное обогащение за счет нецелевого недропользования. Только в 2022 году было выявлено около 60 нелегальных карьеров", - говорит эксперт.Активист обращает внимание на важность качественной разработки генерального плана Алматы:"Следует отметить, что существуют определенные проблемы в разработке данного проекта. Наблюдается недостаточная компетентность некоторых компаний, занимающихся его реализацией. Процесс разработки кажется несистематичным и неорганизованным из-за отсутствия четкой стратегии. Важным аспектом является также неправильное планирование городской инфраструктуры, что приводит к проблемам с управлением сточными водами, загрязнением, смогом и наводнениями. Инженерные системы - арыки - не справляются с задачами водоотведения из-за технических недочетов. Наблюдаются проблемы с проектированием дорожных элементов, таких как бордюры, и их соединением с инженерными системами. В результате вода может стекать по дорожным покрытиям, в то время как арыки остаются неиспользованными либо в них накапливается вода, а процессы очистки арыков оказываются недостаточно эффективными или же несвоевременными", - отмечает эксперт.В своем ответе Тимур Елеусизов привел Китай в качестве иллюстративного примера, подчеркивая, что в данной стране ведется активная политика по экологизации."Программы, реализуемые в рамках инициативы "Одни пояс - один путь", сосредоточены на озеленении и направлены на улучшение экологической обстановки в регионе. В контексте стран Европы успешность их подхода определяется эффективным законодательством и низким уровнем коррупции. Эти страны способны избежать коррупционных проявлений, тогда как в некоторых случаях мы сами сталкиваемся с проблемой коррупции, которую сами же и порождаем", - считает он.Тимур Елеусизов также выразил свои опасения относительно текущего состояния экологической активности в Казахстане. По его мнению, в стране отсутствует единое направление и координация среди активистов. Каждый из них предпринимает индивидуальные усилия, но не существует общего вектора. Он также отметил различие между экологизмом и экоактивистскими инициативами. Экоактивисты, по его словам, зачастую недостаточно осведомлены о системе государственного управления и им не хватает необходимых знаний. По его убеждению, прежде чем высказывать свои взгляды, важно обладать определенным уровнем экспертизы. Простая сортировка мусора не дает нам достаточный уровень экспертности.В заключение беседы он снова подчеркнул основные риски, с которыми Казахстан может столкнуться в ближайшем будущем. Эксперт отметил, что вода скоро может стать дороже, чем бензин и нефть. Также актуальной проблемой остается дефицит энергии и зеленых насаждений в стране.