Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года

Государственный праздник День независимости, который отмечается 16 декабря, выпадает на субботу. Следовательно, выходной переносится на понедельник, 18 декабря. Поэтому вместо двух дней казахстанцы отдохнут три дня.

В декабре 2023 года казахстанцев ждут 11 выходных дней, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Almaty.tv.2024 год по традиции начнется с выходных дней на Новый год, празднование которого продлится два дня: с первого по второе января, но с учетом того, что 30 декабря выпадает на субботу, а 31 декабря - на воскресенье, общее количество выходных в новогодние праздники увеличивается до четырех дней.