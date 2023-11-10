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Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года

Просмотров:377 Опубликовано: Сегодня, 09:09
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года
© depositphotos.com
В декабре 2023 года казахстанцев ждут 11 выходных дней, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Государственный праздник День независимости, который отмечается 16 декабря, выпадает на субботу. Следовательно, выходной переносится на понедельник, 18 декабря. Поэтому вместо двух дней казахстанцы отдохнут три дня.


2024 год по традиции начнется с выходных дней на Новый год, празднование которого продлится два дня: с первого по второе января, но с учетом того, что 30 декабря выпадает на субботу, а 31 декабря - на воскресенье, общее количество выходных в новогодние праздники увеличивается до четырех дней.

Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года


Источник: Tengrinews.kz
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