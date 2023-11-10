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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Сообщается о задержании главы «Казспецэкспорт» Армана Рамазанова

Просмотров:904 Опубликовано: Сегодня, 10:15
Сообщается о задержании главы «Казспецэкспорт» Армана Рамазанова
Фото из открытых источников
Астана. 10 ноября. КазТАГ – О задержании генерального директора «Казспецэкспорт» Армана Рамазанова, сообщил журналист Михаил Козачков.

«В Астане задержан генеральный директор РГП «Казспецэкспорт» Арман Рамазанов, его подозревают в хищениях при поставках военной техники из соседних государств», – говорится в сообщении.


Указано, что вместе с Рамазановым в изолятор водворен директор департамент импорта той же компании Азат Кудабаев.

«Также по делу проходят три бизнесмена – по версии следствия, через их казахстанскую компанию шел закуп оружия с очень солидной наценкой», – пишет Козачков.


«Казспецэкспорт» создан правительством Казахстана в целях обеспечения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и работает по направлениям импорта и экспорта вооружения и военной техники, а также военного имущества.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 1 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 11:00
И здесь умудрились! Вроде экспортный контроль установили, ан, нет! Всё равно воруют и подгребают. Непобедимое желание утащить себе в кармашек)) не останавливает ни чиновников ни дельцов. Уникальный-таки мы народ)))
 
 

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