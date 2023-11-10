Сообщается о задержании главы «Казспецэкспорт» Армана Рамазанова

«В Астане задержан генеральный директор РГП «Казспецэкспорт» Арман Рамазанов, его подозревают в хищениях при поставках военной техники из соседних государств», – говорится в сообщении.

«Также по делу проходят три бизнесмена – по версии следствия, через их казахстанскую компанию шел закуп оружия с очень солидной наценкой», – пишет Козачков.

Астана. 10 ноября. КазТАГ – О задержании генерального директора «Казспецэкспорт» Армана Рамазанова, сообщил журналист Михаил Козачков.Указано, что вместе с Рамазановым в изолятор водворен директор департамент импорта той же компании Азат Кудабаев.«Казспецэкспорт» создан правительством Казахстана в целях обеспечения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и работает по направлениям импорта и экспорта вооружения и военной техники, а также военного имущества.