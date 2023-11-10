"9 ноября в рамках данного дела задержан экс-аким города Атырау Уразбаев К.К. В силу требований статьи 201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.

Задержан экс-аким Атырау Кайрат Уразбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру Атырауской области.Сообщается, что прокуратурой проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата города Атырау по факту незаконного распределения земельных участков на территории города.Напомним, в сентябре сообщалось, что в Атырау арестовали бывших руководителей отдела земельных отношений, архитектуры и аппарата акима города. Тогда в прокуратуре Атырауской области сообщили, что чиновники подозреваются в мошеннических действиях при выделении земельных участков и определении их целевого назначения. Ущерб государству составил свыше одного миллиарда тенге. Под стражу были взяты двое подозреваемых, третьего поместили под домашний арест.Кайрат Уразбаев был назначен на пост акима Атырау в январе 2020 года. Спустя два года он покинул должность акима города.