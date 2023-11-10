"Это трагедия": бывшая супруга Бишимбаева - о произошедшем

"Да, это кошмар. Я вообще не поняла, когда звонки пошли, что происходит... Шок", - сообщила бывшая супруга Бишимбаева.

"Мы в официальном разводе с пятого октября 2020 года, не живем вместе намного дольше. Мы редко общались, и только по теме детей. Детям помогал, общался, но в последний год очень редко. Это трагедия. Приношу свои глубокие соболезнования семье Салтанат", - сообщила в беседе с корреспондентом Tengrinews.kz бывшая супруга Куандыка Бишимбаева Назым.

Бывшая супруга задержанного Куандыка Бишимбаева Назым прокомментировала произошедшее, передает корреспондент Tengrinews.kz.9 ноября стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева. Накануне вечером в одном из ресторанов Астаны произошла ссора между посетителями, в результате которой от полученных травм скончалась женщина. Предположительно, речь шла о супруге экс-министра. Одновременно с сообщением о задержании Бишимбаева в полиции Астаны предоставили комментарий, в котором говорилось о задержании мужчины, однако имя его не называлось.Корреспондент Tengrinews.kz связалась с бывшей супругой экс-министра Назым, которая подтвердила, что несколько лет назад официально развелась с Куандыком Бишимбаевым. Вчера, по ее словам, ей поступило много звонков в связи с произошедшим.По словам Назым, в официальном браке с Куандыком Бишимбаевым она состояла 14 лет. Супруги развелись в 2020 году, через год после освобождения экс-министра из колонии. У них трое детей.Напомним, что во время судебного разбирательства, начавшегося в 2017 году в отношении Куандыка Бишимбаева, его бывшая супруга Назым выступала в суде в качестве его общественного защитника.Назым присутствовала на всех судебных процессах по громкому делу.