Забита до смерти по милости экс-президента Назарбаева

«25 сентября (2019 года – КазТАГ) Абайским районным судом Шымкента рассмотрено ходатайство Бишимбаева об условно-досрочном освобождении (УДО). Данное ходатайство судом было удовлетворено. Соответствующее решение суда вступило в законную силу 11 октября. Ранее Бишимбаев К. обратился к главе государства с ходатайством о помиловании, которое в феврале 2019 года было удовлетворено путем сокращения назначенного ему срока наказания», - сообщили 11 октября 2019 года редакции КазТАГ в комитете уголовно-исполнительной системы министерства внутренних дел.

Астана. 10 ноября. КазТАГ – Амир Касенов. Жестокое избиение до смерти Салтанат Нукеновой – супруги экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева – наряду с трагедией на «АрселорМиттал Темиртау» актуализировало тему избирательного подхода экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к вопросу помилований и губительных последствий решений бывшего главы государства.В феврале 2019 года главой государства был Назарбаев, который на тот момент досиживал президентский срок, и, как становится очевидным сейчас – в последние дни своего правления занимался тем, что обеспечивал неприкосновенность и свободу отдельным лицам, которых так или иначе связывают с его персоной.Например, Валихан Бишимбаев – отец задержанного экс-министра – считается верным соратником Назарбаева. Именно этим объясняют стремительный карьерный взлет его сына – Куандыка Бишимбаева, который в 21 год умудрился стать топ-менеджером государственного Банка развития Казахстана и дальше занимал все более высокие посты в ключевых структурах страны.Когда в 2018 году Бишимбаев предстал перед судом и попросил прощения у Назарбаева, многие именно после этого «покаяния» резонно предположили, что экс-министр не отсидит и половину назначенного ему срока. И оказались правы. Из девяти лет заключения, вынесенных ему судом, экс-министр Бишимбаев отсидел лишь полтора года, и теперь, за четыре года до истечения вынесенного в марте 2018 года девятилетнего срока наказания, сын соратника экс-президента подозревается в том, что забил свою жену до смерти, будучи помилован Назарбаевым.