Снятие отпечатков пальцев сделают добровольным для казахстанцев

"Да, сейчас такое решение принято. В законопроект вносятся изменения. Прорабатывается вопрос, чтобы граждане сдавали отпечатки пальцев на добровольной основе с 1 января 2024 года", - сказал Сакен Сарсенов в кулуарах Министерства юстиции.

"А внутри при документировании будет на добровольной основе", - добавил он.

Казахстанцы смогут добровольно сдавать отпечатки пальцев при получении документов. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сакен Сарсенов, передает корреспондент Tengrinews.kz.Депутаты Мажилиса предложили сделать процедуру снятия отпечатков пальцев добровольной. Замминистра Сарсенов подтвердил, что соответствующие поправки внесут в законодательство.Для иностранцев на границе, по его словам, дактилоскопическая регистрация будет обязательной.Сдача отпечатков пальцев с 2024 года: как будет работать обязательная нормаНапомним, с 1 января 2021 года вступил в действие закон "О дактилоскопической и геномной регистрации". Он предполагает сбор, обработку и защиту дактилоскопической и геномной информации. По данным закона, детей в возрасте от 12 до 16 лет могут подвергнуть дактилоскопии только с их согласия и в присутствии родителей или опекуна, а с 16 лет сдача отпечатков будет для казахстанцев обязательной.Однако практическое применение закона откладывают не первый год. Каждый раз - в связи с нехваткой средств. В июне 2021 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который перенес введение дактилоскопии на 1 января 2023 года. Однако в конце 2022 года внедрение проекта перенесли на 2024 год.По плану в удостоверения личности казахстанцев будут добавлять отпечатки пальцев.