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Спикер Сената рассказал, есть ли абьюзеры во власти

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:08
Спикер Сената рассказал, есть ли абьюзеры во власти
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Правда ли, что законопроект о бытовом насилии в Казахстане в свое время свернули потому, что в высших эшелонах власти сидят абьюзеры? На такой вопрос в кулуарах Сената сегодня ответил спикер Маулен Ашимбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Ашимбаева, вопрос носит общий характер и на него очень сложно ответить. Тем не менее он это сделал.

"Но я могу сказать, что у нас где-то там, в системе госуправления, есть люди, которые дома занимаются абьюзерством, а потом работают над тем, чтобы не ужесточать законодательство в этой сфере, – это неправда. Такого нет", - заявил журналистам председатель Сената.


Вместе с тем Ашимбаев отметил, что вопрос борьбы с бытовым насилием заключается не только в законодательных решениях.

"Что нужно? Воспитательную работу проводить. Нужно повышать общий уровень культуры. Нужно формировать культуру взаимоотношений между супругами, этому нужно учить молодых людей. Начинать формировать культуру взаимоотношений между полами со школы, в университете надо закреплять. В университете надо учить культуре взаимоотношений в браке. Я считаю, что в этом направлении работа, мягко говоря, хромает. Здесь системной работы нет", - добавил спикер Сената.


Источник: Tengrinews.kz
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