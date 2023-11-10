Осужденный по делу о драке сыновей олигархов актер Аскар Жумабек обратился к Токаеву

«Пишу вам открытым письмом так как надежды больше не осталось. Надежда только на вас и уповаю только на вас. Я пишу вам открытое письмо все, потому что я гражданин Р.К имею полное право на честное и объективное расследование, которого, к сожалению, я не нашел ни в одной инстанции – ни прокуратура, не суды, а тем более следствие не видят очевидное или не хотят его видеть, как будто я изгой или очередной человек, подавшийся очередной машине коррупции», - написал Жумабек в своем письме на имя главы государства.

Астана. 10 ноября. КазТАГ – Актер Аскар Жумабек, осужденный по делу о драке Нурмухамета Нугмана и Жармухамеда Аппаза, которые приходятся сыновьями олигархам Бахаридину Аблазимову и Динмухамеду Идрисову, обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.Он подчеркнул, что является честным и законопослушным человеком.«Уважаемый президент! Все, что я у вас прошу – это взять мое дело, мою судьбу под личный контроль. Дело в том, что я сейчас арестован и осужден на длительный срок. Но ситуация моя банальна – я виноват! Но так же виноват, как и все участники драки, которая может произойти с каждым гражданином. Но поверьте, раз так случилось в моей жизни, то наказание, получившее я, должны понести все участники этого дела, я имею ввиду якобы потерпевшую сторону, которая сама нарушила общественный порядок первой, и оказалась каким-то образом жертвой», - написал актер.Он указал на то, что в данном деле есть много нестыковок.«Я молодой гражданин, творческая личность, но все знают меня как актера! Не женат, только начал строить свою судьбу, теперь моя судьба под вашим взором. Уважаемый президент, я понимаю, что у вас и так мало времени, но я знаю, что вы болеете за каждого гражданина. Обращаясь этим письмом, я храню надежду на объективность, так же здесь в СИЗО еще очень много судеб которые надеются на мое обращение, ведь я верю в справедливость и мечтаю о светлом будущем так же как каждый гражданин Р.К. Я прошу чтобы мое дело вернули и по закону РК рассмотрели более объективно и приняли меры по справедливости», - обратился Жумабек.Напомним, 28 декабря 2022 года в Little Brazil произошла драка с участием сыновей миллионеров Аблазимова и Идрисова – Нурмухамет Нугман и Жармухамед Аппаз. По этому делу обвиняемыми проходили пять охранников, диджей и посетитель заведения. Их всех осудили на шесть лет тюрьмы. В числе осужденных оказался и актер Аскар Жумабек.1 ноября адвокат Мурат Адам рассказал о многочисленных нарушениях, как со стороны следствия, так и со стороны суда по данному делу. Администратор заведения Айнур Адильбек заявила о том, что полиции Алматы, вызванной в связи с происшествием, кто-то из гостей показал служебное удостоверение – «ксиву» – и правоохранители не стали заходить в помещение, где шла драка. Кроме того, она сообщила о том, что Нугман и Аппаз уже были пьяны, когда пришли в заведение.