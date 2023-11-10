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Осужденный по делу о драке сыновей олигархов актер Аскар Жумабек обратился к Токаеву

Просмотров:364 Опубликовано: Сегодня, 17:03
Осужденный по делу о драке сыновей олигархов актер Аскар Жумабек обратился к Токаеву
Фото из открытых источников
Астана. 10 ноября. КазТАГ – Актер Аскар Жумабек, осужденный по делу о драке Нурмухамета Нугмана и Жармухамеда Аппаза, которые приходятся сыновьями олигархам Бахаридину Аблазимову и Динмухамеду Идрисову, обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

«Пишу вам открытым письмом так как надежды больше не осталось. Надежда только на вас и уповаю только на вас. Я пишу вам открытое письмо все, потому что я гражданин Р.К имею полное право на честное и объективное расследование, которого, к сожалению, я не нашел ни в одной инстанции – ни прокуратура, не суды, а тем более следствие не видят очевидное или не хотят его видеть, как будто я изгой или очередной человек, подавшийся очередной машине коррупции», - написал Жумабек в своем письме на имя главы государства.


Он подчеркнул, что является честным и законопослушным человеком.

«Уважаемый президент! Все, что я у вас прошу – это взять мое дело, мою судьбу под личный контроль. Дело в том, что я сейчас арестован и осужден на длительный срок. Но ситуация моя банальна – я виноват! Но так же виноват, как и все участники драки, которая может произойти с каждым гражданином. Но поверьте, раз так случилось в моей жизни, то наказание, получившее я, должны понести все участники этого дела, я имею ввиду якобы потерпевшую сторону, которая сама нарушила общественный порядок первой, и оказалась каким-то образом жертвой», - написал актер.

Он указал на то, что в данном деле есть много нестыковок.

«Я молодой гражданин, творческая личность, но все знают меня как актера! Не женат, только начал строить свою судьбу, теперь моя судьба под вашим взором. Уважаемый президент, я понимаю, что у вас и так мало времени, но я знаю, что вы болеете за каждого гражданина. Обращаясь этим письмом, я храню надежду на объективность, так же здесь в СИЗО еще очень много судеб которые надеются на мое обращение, ведь я верю в справедливость и мечтаю о светлом будущем так же как каждый гражданин Р.К. Я прошу чтобы мое дело вернули и по закону РК рассмотрели более объективно и приняли меры по справедливости», - обратился Жумабек.

Напомним, 28 декабря 2022 года в Little Brazil произошла драка с участием сыновей миллионеров Аблазимова и Идрисова – Нурмухамет Нугман и Жармухамед Аппаз. По этому делу обвиняемыми проходили пять охранников, диджей и посетитель заведения. Их всех осудили на шесть лет тюрьмы. В числе осужденных оказался и актер Аскар Жумабек.

1 ноября адвокат Мурат Адам рассказал о многочисленных нарушениях, как со стороны следствия, так и со стороны суда по данному делу. Администратор заведения Айнур Адильбек заявила о том, что полиции Алматы, вызванной в связи с происшествием, кто-то из гостей показал служебное удостоверение – «ксиву» – и правоохранители не стали заходить в помещение, где шла драка. Кроме того, она сообщила о том, что Нугман и Аппаз уже были пьяны, когда пришли в заведение.


Источник: kaztag.kz
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