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В Казахстане предлагают запустить доступную ипотечную программу

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:30
В Казахстане предлагают запустить доступную ипотечную программу
Фото: lsm.kz
Доступные ипотечные программы с отдельными процентными ставками для мегаполисов и регионов предложил внедрить глава Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев, передает LS.

В кулуарах РПП "Атамекен" в Алматы эксперт сообщил, что на сегодняшний день объем купли-продажи жилья сократился в два раза по сравнению с 2021-2022 годами. При этом, по словам Ергалиева, цены не снижались, а, напротив, росли на 1-1,5% в месяц, без учета специальных предложений от застройщиков, которые должны были закрыть обязательства по налогам, кредитам, зарплатам и т.д. По мнению спикера, такие вещи носят временный характер.

"При этом в Казахстане 3 млн человек нуждаются в жилье. Это те люди, которые живут от зарплаты до зарплаты. У них нет возможности накапливать средства. Те, у кого были накопления, уже купили недвижимость", – пояснил Ергалиев.


По мнению эксперта, для казахстанцев без квартир нужна доступная ипотека наподобие "7-20-25". Глава союза предложил Отбасы банку перенять опыт данной программы, так как это жилищный фининститут. Вопрос остается в денежных средствах.

"Мы сейчас в комитете с акиматами области Жетісу, Алматинской области видим, что везде нужны деньги, так как люди готовы трудиться, развивать инфраструктуру, только не хватает инвестиций", – заметил спикер.


В связи с этим он предложил субсидировать ипотечные проекты банков. По мнению эксперта, достаточно 100 млрд тенге, чтобы фининституты могли выдавать кредиты под 8-10%.

"По нашим подсчетам, при таком финансировании банки смогут выдать 1 трлн тенге. Люди будут приобретать квартиры, а строительные компании вернут в виде налогов 120 млрд тенге. Государство остается в выигрыше. Мы с этим предложением вышли в правительство, министерства пока молчат", – пояснил Ергалиев.


Помимо этого, по словам эксперта, в регионах процентная ставка должна быть в два раза ниже, чем в мегаполисах (Астана, Алматы и Шымкент).

"При таких условиях мы прекратим переселение из областных центров и малых городов в крупные. В результате у регионов появится возможность развиваться, рабочие места будут сохранены. Помимо этого, снизится нагрузка на инфраструктуру", – заключил Ергалиев.


Между тем глава Федерации недвижимости Ермек Мусрепов спрогнозировал, что недвижимость в Казахстане может подешеветь еще на 5%.


Источник: lsm.kz
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