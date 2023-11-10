В Казахстане предлагают запустить доступную ипотечную программу

"При этом в Казахстане 3 млн человек нуждаются в жилье. Это те люди, которые живут от зарплаты до зарплаты. У них нет возможности накапливать средства. Те, у кого были накопления, уже купили недвижимость", – пояснил Ергалиев.

"Мы сейчас в комитете с акиматами области Жетісу, Алматинской области видим, что везде нужны деньги, так как люди готовы трудиться, развивать инфраструктуру, только не хватает инвестиций", – заметил спикер.

"По нашим подсчетам, при таком финансировании банки смогут выдать 1 трлн тенге. Люди будут приобретать квартиры, а строительные компании вернут в виде налогов 120 млрд тенге. Государство остается в выигрыше. Мы с этим предложением вышли в правительство, министерства пока молчат", – пояснил Ергалиев.

"При таких условиях мы прекратим переселение из областных центров и малых городов в крупные. В результате у регионов появится возможность развиваться, рабочие места будут сохранены. Помимо этого, снизится нагрузка на инфраструктуру", – заключил Ергалиев.